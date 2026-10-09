Mike Ditka, salón de la fama y referente de los Chicago Bears, falleció a los 86 años

Mike Ditka, figura histórica de los Chicago Bears como jugador y entrenador, falleció a los 86 años, según anunció su familia el viernes. Su legado quedó especialmente ligado al equipo que conquistó el Super Bowl XX en 1986, considerado uno de los conjuntos más dominantes en la historia de la NFL.

Conocido como “Iron Mike” durante su carrera como jugador y como “Da Coach” al dirigir a Chicago, Ditka ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1988. Fue el primer ala cerrada en recibir esa distinción y también el primero en ingresar al recinto tras ganar el Super Bowl como jugador, asistente técnico y entrenador principal.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo y amigo, Mike Ditka —declaró la familia—. Si bien el mundo lo conocía como un jugador de fútbol americano del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo campeón del Super Bowl XX de los Chicago Bears, nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia. Extrañaremos a Mike inmensamente y lo recordaremos por siempre”.

El legado de los Bears y su trayectoria en la NFL

Ditka fue seleccionado por Chicago en la quinta posición del draft de 1961. Ganó el premio al Novato del Año, participó en múltiples Pro Bowls y contribuyó al campeonato de la NFL de 1963. Su capacidad para bloquear y recibir pases ayudó a transformar la posición de ala cerrada.

Después de jugar para los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys, inició su carrera como entrenador asistente en Dallas en 1973. Ocho años después de incorporarse al equipo, formó parte del cuerpo técnico que ganó el Super Bowl de la temporada 1977. En 1982 regresó a Chicago como entrenador principal.

Su mayor éxito llegó con los Bears de 1985, que vencieron 46-10 a los New England Patriots en el Super Bowl XX. Aquel equipo también alcanzó notoriedad por el video musical “The Super Bowl Shuffle”, protagonizado por varios jugadores antes de la final.

Ditka dirigió a Chicago durante diez temporadas, con cinco títulos consecutivos de la NFC Central. Su etapa incluyó enfrentamientos internos, entre ellos una disputa con el coordinador defensivo Buddy Ryan. Dejó el cargo en 1992 y regresó a los banquillos en 1997 para dirigir a los New Orleans Saints. Tras una temporada de 3 victorias y 13 derrotas en 1999, abandonó definitivamente la dirección técnica.

En sus años posteriores, trabajó como analista de televisión, restaurador y portavoz. También defendió mejores prestaciones médicas y de jubilación para los exjugadores mediante su participación en el Gridiron Greats Assistance Fund.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, destacó que Ditka “personificó el fútbol americano durante muchísimos años” y resaltó su influencia como jugador, entrenador y embajador del deporte.

Los Bears retiraron su camiseta número 89 en una ceremonia celebrada en 2013. Tras conocerse su fallecimiento, la franquicia lo recordó con un mensaje: “Jugador. Entrenador. Leyenda. Mike Ditka personificó el espíritu de Chicago y lo echaremos mucho de menos”.

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