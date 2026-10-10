Donante de Trump reprocha a sus hijos y Kushner enriquecerse con negocios ligados al poder

Un donante republicano que asegura seguir respaldando a Donald Trump lanzó duras críticas contra los hijos del presidente y su yerno, Jared Kushner, al cuestionar la manera en que hacen negocios y se benefician de sus vínculos políticos. Eric Deters, abogado y antiguo candidato republicano en Kentucky, afirmó que le incomoda el entorno empresarial de la familia presidencial, especialmente sus inversiones en criptomonedas.

En una entrevista con MS NOW, Deters dijo que no tiene inconvenientes con los honorarios que pagó a Donald Trump Jr. y Eric Trump por participar en conferencias, pero sí con sus negocios relacionados con activos digitales.

“Lo único que me molesta de Donald Trump Jr. y Eric Trump es cómo, junto con su padre, se están enriqueciendo abiertamente con las criptomonedas y demás”, declaró, según la entrevista citada por el medio.

El empresario también cuestionó el cambio de postura de Trump respecto a las criptomonedas y criticó los negocios de Kushner, cuya firma de inversión recibió una aportación de $2,000 millones del fondo soberano de Arabia Saudita después de que concluyera el primer mandato presidencial de su suegro.

“Soy un chico de granja del Medio Oeste. Soy un buen tipo. No me gusta su mundo tan repugnante”, afirmó Deters al referirse a ese entorno empresarial.

La acusación contra Kimberly Guilfoyle

Las declaraciones se producen después de que The Wall Street Journal publicara mensajes que, según el periódico, muestran a Kimberly Guilfoyle, actual embajadora de Estados Unidos en Grecia y expareja de Donald Trump Jr., solicitando a Deters una transferencia de $100,000 para cubrir una deuda con American Express.

La petición habría ocurrido en julio de 2025, pocos días antes de la audiencia de confirmación de Guilfoyle en el Senado. Según los mensajes publicados por el diario, ella le habría indicado que una transferencia directa a American Express no dejaría rastro en otros registros.

Deters aseguró posteriormente que consideraba que existía un intercambio de favores y dinero. Sin embargo, Guilfoyle no ha sido declarada culpable de irregularidad alguna por estos hechos y su abogado cuestionó la autenticidad de las comunicaciones difundidas.

El donante afirmó que había pagado $300,000 en honorarios por conferencias a los dos hijos mayores de Trump: $100,000 a Donald Trump Jr. y $200,000 a Eric Trump.

Deters critica a Trump, pero dice que seguirá apoyándolo

Pese a sus reproches, Deters aseguró que continuará respaldando al presidente y a candidatos del movimiento MAGA en las elecciones. Su malestar, explicó, se dirige especialmente a la conducta personal de Trump y a lo que considera un interés excesivo por los multimillonarios.

“A Donald Trump le encantan los multimillonarios y cualquier político de MAGA. No le importan las personas comunes y corrientes a menos que le den su voto”, afirmó, de acuerdo con la entrevista citada por The Hill.

Sigue leyendo: