EE.UU. condena a traficante de personas hondureño por transportar a casi 200 inmigrantes al país

Un juez federal condenó a un ciudadano hondureño a seis años de prisión luego de que se declarara culpable de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, Eliseo Henriquez-Joya, alias “Cheyo”, enfrentará un proceso de deportación tras cumplir su condena.

El tribunal aumentó la sentencia de Henriquez-Joya tras escuchar pruebas que lo identificaron como líder de la organización y coordinador del transporte de 188 inmigrantes indocumentados.

Cuando Henriquez-Joya pidió perdón al tribunal, el juez David Morales le dijo que debía pedir perdón a quienes transportó en condiciones peligrosas, calificando de milagro que nadie hubiera muerto.

La investigación vinculó a Henriquez-Joya con múltiples intentos de contrabando que se remontan a octubre de 2024. En un incidente ocurrido en diciembre de 2024, un conductor arrestado mientras intentaba transportar a 48 inmigrantes indocumentados declaró a los investigadores que una persona conocida como “Cheyo” lo había reclutado para conducir el camión.

Los investigadores determinaron posteriormente que los números de teléfono asociados con “Cheyo” pertenecían a Henriquez-Joya.

Los investigadores también vincularon a Henriquez-Joya con tres intentos fallidos de contrabando en los puestos de control migratorio de Kingsville y Falfurrias entre octubre y diciembre de 2024.

En cada intento se utilizó un vehículo comercial equipado con un compartimento con paredes falsas, y en total se arrestó a 77 inmigrantes indocumentados.

La organización utilizaba camiones de carga, camiones refrigerados y tráileres equipados con compartimentos ocultos y paredes falsas para disimular a las personas transportadas.

Las autoridades federales indicaron que algunos compartimentos estaban sellados, tenían poca o ninguna ventilación ni aire acondicionado, y no ofrecían ninguna vía de escape.

Los investigadores también recuperaron mensajes y datos de ubicación de teléfonos celulares que conectaban a Henriquez-Joya con otros intentos de contrabando.

En un incidente ocurrido en octubre de 2025, los mensajes lo mostraban coordinando el número de personas transportadas, monitoreando su paso por un puesto de control y gestionando el pago a un conductor.

La investigación de Henriquez-Joya fue llevada a cabo por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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