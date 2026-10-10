Mariana Ochoa confiesa que su exnovio le pidió retomar la relación tras ganar “La Casa de los Famosos México”

Mariana Ochoa no solo se coronó como la ganadora de “La Casa de los Famosos México 2026”, también recibió una sorpresa amorosa al regresar a casa: su novio le pidió retomar la relación que había terminado meses antes, precisamente porque ella decidió participar en el reality.

Tras su salida del programa de telerrealidad, la cantante regresó a su hogar con el deseo de reencontrarse con sus hijos. Fue entonces cuando su pareja se presentó en su puerta con un ramo de rosas rojas y le preguntó si quería volver a ser su novia. Ochoa contó, entre risas, que aceptó de inmediato, sin dudarlo un segundo.

Ante los medios de comunicación, expresó: “Ya tengo novio, es la noticia de hoy”.

La razón de la ruptura

La artista explicó que la ruptura anterior se debió, en gran parte, a las diferencias entre su vida pública y la privacidad que él prefiere. Según relató, el ingreso al formato de convivencia 24/7 no fue un tema que ambos compartieran, lo que derivó en la ruptura antes de que iniciara el programa de telerrealidad, el 26 de julio.

Además de esto, Ochoa destacó la alegría con la que sus hijos la recibieron. Contó que su hija corrió hacia la puerta apenas la vio y le expresó que valió la pena todo el esfuerzo. La familia celebró con abrazos y una película juntos, tras semanas de separación.

Delante de los medios, la cantante aseguró que sus hijos tienen un buen vínculo con su pareja, quien goza de su cariño y aceptación dentro de la dinámica familiar.

Finalistas de “La Casa de los Famosos México 4”. Crédito: Mezcalent.

Reacción a las declaraciones de Paulita Suárez

Con miras a las polémicas declaraciones de Paulita Suárez, quien cuestionó el resultado final del reality junto a las posiciones de Karina Torres, Ochoa se mostró comprensiva. Afirmó que la euforia a veces provoca que las personas digan cosas que luego lamentan, y dejó claro su aprecio por sus compañeras de competencia, a quienes dijo admirar.

La ganadora de “La Casa de los Famosos México 2026” cerró expresando su cariño especial por Karina Torres y su intención de conversar en persona con quienes no estuvieron de acuerdo con el resultado del reality.

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