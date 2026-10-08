Primer live de Mariana Ochoa tras ganar “La Casa de los Famosos México” sorprende por su baja audiencia

A menos de una semana del gran final de “La Casa de los Famosos México 4”, la cantante Mariana Ochoa continúa bajo la lupa por su triunfo ante personalidades de la televisión y redes sociales como Karina Torres, Memo Schutz, Ese Pérez y Gema Garoa.

Su más reciente actividad en redes sociales no hizo más que alimentar la narrativa de aquellos internautas que califican como ilegítimo su primer lugar dentro de la competencia.

Y es que Mariana Ochoa reapareció desde su cuenta oficial de TikTok realizando una transmisión en vivo que registró bajos niveles de audiencia con respecto a las del resto de finalistas.

De acuerdo con las capturas difundidas por los internautas, la exintegrante de OV7 habría recaudado 654 espectadores en su en vivo, mientras que el resto de finalistas del reality recaudaron más de 50 mil visualizaciones en sus respectivas transmisiones.

Por su parte, la influencer Karina Torres, quien obtuvo el tercer lugar dentro de la competencia mantuvo a más de 80,000 personas conectadas en su live, mientras que Gema Garoa y Ese Pérez interactuaron con 49,000 y 91,000 espectadores, respectivamente.

Esta diferencia no tardó en desatar un acalorado debate en redes sociales donde si bien algunos apuntaron a que esto demostraría la falta de veracidad en los resultados de “La Casa de los Famosos México”, otros salieron en defensa de Mariana Ochoa.

“Tristemente hoy en día la mayoría de la gente prefiere el contenido basura, ¡Punto final!”, “No se la sacan de la boca, dígame si eso no es impacto”, “¿Siguen llorando?” y “Ya dejen de molestar con eso, ella ganó y se acabó”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

La producción de “La Casa de los Famosos México” revela el número de votos de cada finalista

En medio de la controversia que generó el triunfo de Mariana Torres en “La Casa de los Famosos México 4”, la producción desmintió las acusaciones de fraude dando a conocer el número de votos que registró cada finalista.

Minutos antes de culminar la gala final de la cuarta temporada, Galilea Montijo reveló la cantidad exacta de votos que obtuvo cada participante.

Mariana Ochoa encabezó el conteo con 10,825,542 votos, mientras que Memo Schutz se quedó con el segundo lugar con 9,834,625 votos, una diferencia de aproximadamente 990,917 votos respecto a la ganadora.

La sorpresa de la noche fue la influencer Karina Torres, quien a pesar de colocarse como una de las favoritas desde el inicio del reality, ocupó el tercer puesto con 9,718,852 votos, a solo 115,773 votos de distancia de Memo Schutz.

Finalmente, Ese Pérez se ubicó en el cuarto sitio con 8,618,224 votos, mientras que Gema Garoa cerró el conteo con 8,155,417 votos.

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