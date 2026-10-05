¿Por qué el triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México generó polémica?

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” culminó este domingo con la victoria de Mariana Ochoa, quien se adjudicó el premio de cuatro millones de pesos ($200 mil) tras recibir más de 10 millones de votos. Sin embargo, el festejo de la exintegrante de OV7 se vio opacado por una intensa ola de señalamientos en redes sociales, donde miles de espectadores dudaron de la veracidad de los resultados del podio.

El descontento del público estalló al revelarse las posiciones finales de la competencia. Mientras que Memo Schutz obtuvo el segundo lugar, Karina Torres quedó relegada al tercer puesto, una decisión que desconcertó a la comunidad digital, que percibía un respaldo abrumador hacia Torres.

La tensión aumentó luego de que allegadas a Karina sugirieran que en su contrato estaba estipulada la segunda posición, lo que encendió los reclamos de fraude. Ante la controversia, Wendy Guevara, ganadora de la primera edición y amiga cercana de Torres, salió a defender la serenidad de Karina y pidió respetar las opiniones expresadas por el público.

Ventajas, reingreso y privilegios

Los reclamos hacia la cantante no surgieron de la noche a la mañana, sino de una serie de episodios cuestionados a lo largo de los 71 días de encierro. Mariana fue la primera eliminada del reality, pero retornó semanas después mediante la dinámica del “Exilio”, lo que le permitió reingresar con información valiosa del exterior.

A esto se sumó la controversia provocada cuando compró su inmunidad utilizando el 40% del presupuesto semanal de alimentos de la casa. El descontento creció tras difundirse fragmentos del programa de Maxine Woodside sobre un supuesto acuerdo contractual que le garantizaba la victoria, y se intensificó cuando, un día antes de la final, la artista estuvo ausente durante más de 10 horas para un cambio de imagen.

A pesar de la tormenta mediática, la intérprete tiene definidos sus siguientes pasos tras la deducción de impuestos del premio. Fiel a sus promesas, Mariana donará una fracción del dinero a una casa hogar, invertirá en su carrera musical y aportará el enganche para adquirir una casa con jardín para sus hijos.

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