Trump arremete en contra de Zelenski al afirmar que Ucrania necesita un nuevo líder

El presidente Donald Trump se volcó en contra de Volodimir Zelenski al afirmar que Ucrania requiere de un líder distinto, pues el actual parece sólo estar interesado en crearle problemas al mundo.

“Quiere crear problemas al mundo. Crearle problemas a nuestros agricultores y ganaderos con el combustible diésel, porque Rusia suministra una gran parte del combustible diésel en todo el mundo”, expresó el magnate neoyorquino durante un encuentro sostenido con algunos representantes de la prensa en la Casa Blanca.

La controversial declaración surge después de que la Casa Blanca decidió levantarle las sanciones impuestas a Rusia por estar en guerra con Ucrania, esto a cambio de que el presidente Vladimir Putin se mostrara dispuesto a vender 300,000 toneladas de diésel a los mercados energéticos mundiales para tratar de hacer disminuir su costo.

“Cada mil millones de dólares adicionales que puedan ganar con las exportaciones se gastarán únicamente en la adquisición e importación de componentes y equipos esenciales para fabricar armas, modernizar a los ‘mártires’, producir misiles y reclutar aún más mercenarios para luchar en el frente.

La opción de Rusia es la guerra y solo estarán dispuestos a ponerle fin cuando sientan que su capacidad para prolongarla está disminuyendo”, escribió Zelenski en un mensaje compartido en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter.

Volodimir Zelenski deberá buscar a un nuevo aliado para enfrentar a Rusia luego de que Donald Trump decidió darle la espalda. (Crédito: Alex Babenko / AP)

La postura asumida por el líder de Ucrania de pasar por alto la recomendación de Washington de no atacar a ninguna refinería rusa provocó un enorme disgusto en Trump quien prácticamente dio un paso al costado en su tarea de fungir como mediador para lograr poner fin a la guerra que lleva más de cuatro años.

“Les sugiero que consigan un nuevo líder que sepa negociar, que pueda llegar a un acuerdo, porque él podría haber hecho muchos tratos y, por alguna razón, nunca lo hace”, enfatizó.

Sin embargo, haber cerrado la compra de diésel con Rusia, tampoco es algo bien visto entre algunos políticos tanto demócratas como republicanos.

Mike Pence, quien fungió como vicepresidente durante la primera etapa de Donald Trump al frente de la presidencia, calificó como algo erróneo estar comerciando con Rusia.

“Estados Unidos no debería tenderle una mano a la maquinaria bélica de Putin. Ahora es el momento de mantenernos firmes contra la agresión rusa, como lo hicimos durante la primera administración Trump”, escribió en X.

El demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, acusó al presidente de haber traicionado a Ucrania.

“Este acuerdo repugnante solo ayudará e incitará al mismo Putin que está ayudando a los iraníes a atacar e intentar matar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio y que invadió ilegal y brutalmente a nuestro aliado Ucrania”, puntualizó también en X.

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