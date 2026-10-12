Se necesita la colaboración de toda la comunidad para tener éxito con la Gran y Hermosa Ley   

En los próximos años, cientos de miles de personas que viven en el condado de Los Ángeles no tendrán suficiente comida en la mesa y pasarán hambre, y muchos terminarán con deudas médicas abrumadoras, lo que provocará un aumento de la indigencia aún mayor de la que actualmente vemos en nuestras calles. Además, habrá menos clínicas, algunas salas de emergencia cerrarán y todos enfrentaremos tiempos de espera más largos para ser atendidos en los hospitales, incluso quienes tengan seguro médico.

¿Por qué?

A partir de enero del 2027, la Ley H.R.1, también conocida como “Gran y Hermosa Ley,” exige que todos los beneficiarios de Medicaid (conocido como Medi-Cal en California) que sean capaces de trabajar lleven a cabo 20 horas semanales u 80 horas mensuales de participación comunitaria. Estar horas deben de ser definidas como trabajo, un programa de capacitación laboral o empleo, o voluntariado/servicio comunitario. Un requisito similar tomó efecto el 1 de junio para todos los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés y también conocido como cupones de alimentos) que no tengan discapacidad.

Según estimaciones de la Oficina del Analista Legislativo de California, entre 500,000 y casi 1 millón de beneficiarios actuales de SNAP y Medi-Cal en el Condado de Los Ángeles no podrán cumplir con estos requisitos, lo que resultará en la pérdida de sus beneficios. Esto se traducirá en la perdida de aproximadamente 2,400 millones de dólares en ingresos anuales para los hospitales y proveedores de servicios médicos de Los Ángeles, lo que provocará el cierre de centros médicos y la reducción de servicios hospitalarios. La reciente aprobación por parte de los votantes del condado de la Medida ER, un impuesto sobre las ventas de medio centavo durante 5 años que se proyecta generará alrededor de 1,000 millones de dólares anuales, solo mitigará parcialmente esta pérdida.

Como médico que anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de un hospital público del Condado de Los Ángeles, puedo asegurarles que el impacto de la H.R.1., con la consiguiente disminución de los servicios médicos disponibles, nos afectará a todos, independientemente de si usted o su familia dependen del seguro Medi-Cal.

¿Qué podemos hacer ante este sombrío panorama? Afortunadamente, hay dos acciones cruciales que podemos y debemos emprender colectivamente.

Primero, las corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas e instituciones educativas con sede en Los Ángeles deberían crear oportunidades laborales, de trabajo comunitario o de voluntariado que cumplan con el requisito de participación comunitaria. Estas oportunidades deben garantizar el acceso a los vecindarios con mayor concentración de beneficiarios de SNAP y Medi-Cal dentro de nuestro condado. Además de las opciones presenciales, las empresas y organizaciones de Los Ángeles deberían implementar oportunidades de teletrabajo o que permitan la participación de beneficiarios de Medi-Cal con limitaciones físicas o de otro tipo relacionadas con enfermedades crónicas.

Quizás estés pensando: Me gustaría pedirle a mi lugar de trabajo, iglesia u organización sin fines de lucro que considere crear oportunidades de participación comunitaria, pero ya están muy ocupados; ¿cómo podrían involucrarse? Parece que les supondría mucho trabajo adicional. Para facilitar este proceso, el condado de Los Ángeles se ha asociado con la organización sin fines de lucro Community Partners para crear un Centro de Trabajo y Servicio Comunitario del Condado de Los Ángeles, que brinda orientación y asistencia técnica a empresas y organizaciones, facilitando así su participación.

Una segunda acción crucial es aprovechar la mejor tecnología disponible para que los beneficiarios de CalFresh y Medi-Cal encuentren fácilmente oportunidades de trabajo y participación comunitaria —si aún no trabajan— y que su participación en estas actividades se registre en los sistemas gubernamentales que gestionan la inscripción. Para encontrar oportunidades que cumplan con los requisitos, las organizaciones filantrópicas locales y las empresas tecnológicas deberían colaborar para crear aplicaciones móviles y web para oportunidades de trabajo y participación comunitaria para los beneficiaries.

Estas aplicaciones servirían como plataformas para las oportunidades de participación comunitaria que cumplan con los requisitos y que estén activas, creadas por empresas y organizaciones de Los Ángeles. Los beneficiarios serían dirigidos a las aplicaciones para identificar y registrarse en las oportunidades que les permitan mantener sus beneficios. Idealmente, las aplicaciones permitirían a los beneficiarios filtrar las opciones por ubicación geográfica, tipo de trabajo y ámbito de contribución al servicio comunitario (desarrollo infantil, promoción de la salud, etc.).

Finalmente, las aplicaciones deberían proporcionar una interfaz fácil de usar para que las organizaciones que ofrecen oportunidades de participación comunitaria documenten la participación del beneficiario, y dicha información debería transferirse sin problemas desde las aplicaciones al Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles, la agencia responsable de inscribir y mantener la elegibilidad de los residentes del condado en los programas de beneficios públicos.

La transferencia fluida de los datos de participación es especialmente importante, ya que las investigaciones han demostrado que la carga administrativa es uno de los principales factores que interrumpen la elegibilidad continua.

De hecho, los datos a nivel nacional demuestran que más del 60% de los beneficiarios de Medicaid ya trabajan a tiempo completo o parcial; sin embargo, cuando en 2018 se implementó en Arkansas un requisito de trabajo para Medicaid, cerca del 25% de los inscritos perdieron la cobertura, principalmente por no informar periódicamente sobre el trabajo que realizaban. Los sectores filantrópico y tecnológico deberían explorar soluciones basadas en inteligencia artificial y otros datos para abordar este problema.

Algunos podrían señalar que la razón de ser de los requisitos de actividad laboral o participación comunitaria es fomentar la autosuficiencia y restaurar la dignidad del trabajo entre los beneficiarios, y tal vez se pregunten: ¿por qué, entonces, se requiere la acción de todos nosotros? El éxito de los beneficiarios a la hora de cumplir estos requisitos depende de la disponibilidad de cientos de miles de empleos y oportunidades de voluntariado.

Lamentablemente, nuestro mercado laboral local y la oferta actual de oportunidades de voluntariado válidas están muy lejos de cubrir esa demanda; esto debilita la intención original del Congreso y, al mismo tiempo, aumenta drásticamente el riesgo de hambre, falta de vivienda y saturación hospitalaria en nuestro condado. Nuestra acción colectiva para garantizar la existencia de oportunidades de participación comunitaria permitirá a los beneficiarios conservar sus prestaciones y, a la vez, alcanzar el objetivo previsto de autosuficiencia y una posible reincorporación al mercado laboral. Se necesitará el esfuerzo de toda la comunidad para triunfar con la iniciativa de la Gran y Hermosa Ley. Si todos no llevamos nuestra parte a cabo, en lugar de belleza nos encontraremos con una ruina que afectará a todo el condado y nos perjudicará a todos.

(*) El Dr. Anish Mahajan es subdirector principal del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y becario del programa Public Voices de The OpEd Project y la Blue Shield of California Foundation.