Trump se “cuelga otra medalla” con la supuesta ‘tregua’ entre Moscú y Kiev: “Hay acuerdo porque yo he dicho”, afirmó

El presidente Donald Trump aseguró que Rusia y Ucrania acordaron suspender los ataques contra sus instalaciones energéticas, pese a que el gobierno de Vladímir Putin no ha confirmado la existencia de una tregua y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que desconocía el supuesto pacto.

Trump defendió este lunes su anuncio, realizado un día antes en Truth Social, y sostuvo que el acuerdo está vigente, aunque no presentó detalles sobre sus condiciones ni explicó cómo se verificaría su cumplimiento.

“Han alcanzado un acuerdo porque yo he dicho que han alcanzado un acuerdo”, respondió el mandatario republicano a los periodistas que lo interrogaron afuera de la Casa Blanca. La declaración dejó al descubierto las diferencias entre Washington y las capitales involucradas en la guerra, que comenzó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Mientras Trump presentó la tregua energética como un entendimiento alcanzado por ambos gobiernos, Moscú mantuvo sin aclarar su posición y Kiev expresó su disposición a respetar una suspensión de las hostilidades si Rusia también se compromete. El mandatario volvió a lanzar duras críticas contra la voluntad negociadora del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, mientras que presentó al gobernante ruso, Vladimir Putin, como una figura dispuesta a firmar un entendimiento.

"You said Russia and Ukraine agreed to a ceasefire, but both sides say they have not agreed to that…"@POTUS: "They agreed. You know why? Because I said, 'You agree' ? that's why. They agreed because I said they agreed, and that thing has to get settled." pic.twitter.com/M8womZ8UBZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 12, 2026

Zelenski denuncia ataques rusos después del anuncio

El presidente ucraniano reaccionó con sorpresa cuando conoció la declaración estadounidense. En una entrevista con Axios, aseguró que no estaba enterado de un acuerdo de esa naturaleza, aunque manifestó que Ucrania aceptaría una tregua energética si el Kremlin se adhiere a ella.

Posteriormente, Zelenski denunció nuevos ataques rusos contra territorio ucraniano, incluidos lanzamientos de drones Shahed y bombas planeadoras dirigidos contra infraestructura energética.

El gobierno ucraniano no ha confirmado que exista un mecanismo bilateral para detener los ataques contra instalaciones de combustible y energía. La ausencia de una confirmación rusa también mantiene abierta la interrogante sobre el alcance real de la iniciativa estadounidense.

Consultado sobre la posibilidad de que Moscú hubiera incumplido el supuesto acuerdo, Trump respondió que no tenía conocimiento de alguna violación. “Lo único que sé es que Zelenski y Putin tienen que reunirse y poner fin a esa guerra ridícula”, agregó.

Las declaraciones se producen después de que Trump criticara los ataques ucranianos contra refinerías rusas, operaciones que han contribuido a las preocupaciones sobre el suministro internacional de combustibles.

Washington autorizó temporalmente determinadas operaciones rusas relacionadas con el diésel hasta abril, con el objetivo de contener el aumento de los precios. Además, Trump afirmó que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Zelenski respondió que unas elecciones requieren condiciones de seguridad y un alto el fuego de 60 días. Ucrania permanece bajo ley marcial, que impide celebrar elecciones presidenciales mientras continúe vigente.

Por ahora, la tregua energética anunciada por Trump carece de una confirmación pública de Moscú y de garantías verificables que permitan establecer si ambos países han dejado de atacar sus respectivas instalaciones.

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