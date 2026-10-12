Zelensky acusa a Trump de favorecer a Putin con el acuerdo para exportar diésel ruso

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de “no justo ni honesto” el acuerdo anunciado por Donald Trump para flexibilizar las sanciones a las exportaciones de diésel ruso, una decisión que amenaza con aumentar las tensiones entre Washington, Kiev y sus aliados europeos.

En una entrevista telefónica con Axios, Zelensky expresó su indignación por el anuncio del mandatario estadounidense, al considerar que Moscú obtiene beneficios económicos y políticos sin comprometerse a detener la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania.

“Sabes, parece un regalo de cumpleaños para Putin. Es absolutamente terrible”, afirmó el presidente ucraniano, en referencia al cumpleaños número 74 del mandatario ruso, Vladimir Putin. Trump defendió la decisión como una medida para contribuir a reducir los precios del combustible en Estados Unidos, donde el costo de vida y la energía representan preocupaciones para los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Sin embargo, Zelensky cuestionó que Washington atribuya el encarecimiento del diésel a los ataques ucranianos contra refinerías rusas, cuando la guerra estadounidense contra Irán y las restricciones al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz también han presionado los mercados energéticos.

“Todo el mundo entiende que los precios del diésel no dependen de nuestros ataques contra el diésel en Rusia”, declaró Zelensky en Fox News. “Todo el mundo entiende que depende del bloqueo del estrecho de Ormuz”.

??BREAKING: Zelensky Criticizes President Trump for Blaming him for the Rise in Diesel Prices



"They're increasing because of the war in the Middle East, the blocking of the Strait of Hormuz. People have to hear reality. Don't play games with people" pic.twitter.com/MBc8WHoiPf — Iran Observer (@IranObserver0) October 11, 2026

Zelensky cuestiona las negociaciones de Washington con Moscú

El mandatario ucraniano aseguró que sus representantes se encontraban reunidos en Florida con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner cuando recibieron información sobre una próxima conversación entre Trump y Putin. Según Zelensky, durante los contactos previos Washington no les informó que contemplaba flexibilizar las restricciones a las exportaciones rusas de diésel.

“No es honesto, la verdad, porque intentamos construir nuestras relaciones de la mejor manera”, sostuvo. También cuestionó que los funcionarios estadounidenses negociaran con Kiev mientras preparaban conversaciones con Moscú sobre un asunto de importancia económica para Rusia.

??Ultimatum to Trump.



Zelensky won’t respond to the US President’s statements – he’ll destroy oil refineries and sink diesel tankers heading to the USA.



Is the US really unable to stop this madman?



He’s pushing the entire world toward catastrophe. pic.twitter.com/rwRUO26zpQ — Diana Panchenko ?? (@Panchenko_X) October 12, 2026

Zelensky afirmó que habría respaldado una flexibilización de las sanciones energéticas si formara parte de un acuerdo recíproco para detener los ataques contra instalaciones energéticas de ambos países durante el invierno. “Si el precio es un alto el fuego energético, esta negociación es positiva”, señaló.

El presidente ucraniano insistió en que Kiev está dispuesto a suspender los ataques contra la infraestructura rusa si Moscú hace lo mismo. No obstante, Rusia no había confirmado que aceptaría esa condición, mientras continuaban los bombardeos contra instalaciones ucranianas.

El Kremlin considera que cualquier acuerdo debe formar parte de una solución integral a la guerra. Su portavoz, Dmitry Peskov, afirmó que “los contactos continúan”, mientras el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, desestimó las declaraciones de Zelensky.

? WOW! President Trump just HIT BACK at Republicans and Zelensky attacking his Russian diesel deal



"Zelensky has to focus on MAKING A DEAL!" ?



"I think these are Republicans that can't really be serious!"



"ANYTHING that could help our farmers, our ranchers, I LIKE."



Diesel? pic.twitter.com/tgebJfGRCQ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 12, 2026

Crecen las críticas a Trump entre sus aliados políticos

La decisión estadounidense también provocó objeciones entre comentaristas conservadores cercanos al presidente. Mark Levin, presentador de Fox News, responsabilizó a Putin de prolongar la guerra y recordó el respaldo ruso al gobierno iraní.

Brian Kilmeade, otro conductor de la cadena advirtió que colaborar con Moscú sería un error para la administración Trump y calificó a Putin como “el Hitler moderno de nuestra generación”.

Las críticas se produjeron mientras funcionarios estadounidenses presionaban a Kiev y a capitales europeas con la posibilidad de interrumpir el intercambio de inteligencia y el suministro de armas si Ucrania no detenía sus ataques contra refinerías rusas, según información publicada por The Hill. La controversia preocupa a Kiev porque buena parte del armamento estadounidense llega mediante compras europeas coordinadas a través del programa PURL. La inteligencia de Washington también resulta fundamental para las operaciones ucranianas.

Analistas citados en los reportes consideran que la flexibilización de las sanciones podría beneficiar económicamente a Moscú, aunque el volumen de diésel exportado difícilmente modificaría de manera significativa los precios internacionales.

Zelensky, por su parte, afirmó que Ucrania todavía necesita a Estados Unidos para terminar la guerra, pero advirtió que conceder ventajas a Rusia sin obtener compromisos equivalentes podría dificultar las negociaciones de paz.

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