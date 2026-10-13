Disneyland: la Policía de Anaheim busca a hombre por dos bolsas sospechosas

Un hombre es buscado en relación con el hallazgo de dos bolsas sospechosas que fueron dejadas la noche de este lunes 12 de octubre cerca del parque de Disneyland, informó el Departamento de Policía de Anaheim (APD).

Aproximadamente a las 9:30 p.m. se reportó que dos paquetes desconocidos habían sido encontrados cerca de una valla en la rotonda de la entrada este del parque de diversiones, según informó el sargento Anderson, del APD.

Las autoridades dijeron que fueron empleados del parque de diversiones quienes reportaron el hallazgo de las dos bolsas.

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Anderson dijo que los oficiales encontraron sobre una carretilla una bolsa tipo bandolera, de la cual sobresalían cables, además de tener una bolsa de nailon sellada con cinta adhesiva en la que había lo que parecían ser objetos punzantes.

El área de la rotonda fue acordonada con cintas amarillas de la policía mientras un equipo de desactivación de explosivos y perros detectores de bombas acudían al lugar para inspeccionar las dos bolsas.

Más tarde, los equipos especiales descubrieron que una de las bolsas contenía canicas, mientras que la bolsa de nailon guardaba diversos objetos, entre los que había coronas con la marca Disney y otros objetos con bordes puntiagudos, explicó Anderson.

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Después de revisar a fondo los dos paquetes, alrededor de las 11:45 p.m., el APD determinó que no representaban ninguna amenaza.

Sin embargo, los detectives no descartaron que las dos bolsas hubieran sido colocadas en ese lugar con la intención de parecer sospechosas.

El APD informó que se procedió a iniciar la búsqueda de un hombre sospechoso de haber dejado las dos bolsas en la rotonda, sitio al que llegan los autobuses de enlace para dejar a los visitantes del parque de Disneyland, cerca de Harbor Boulevard.

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La información sobre el sujeto sospechoso se obtuvo después de la revisión de videos de vigilancia y de los testimonios de testigos.

Hasta la mañana de este martes, el Departamento de Policía de Anaheim no había proporcionado ninguna imagen del sospechoso ni una descripción del sujeto.

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