Influencer hispana denuncia una presunta agresión sexual en Disneyland, en Anaheim

Una influencer hispana acusó a un hombre de agresión sexual mientras realizaba una transmisión en vivo con amigos el 23 de septiembre en el parque de diversiones Disneyland de Anaheim, en el condado de Orange.

Yoatzi Castro, quien tiene alrededor de 800,000 seguidores en su cuenta de Instagram, declaró que estaba posando para una foto con amigos frente al Castillo de la Bella Durmiente cuando, según aseguró, un hombre con una camiseta blanca la tocó indebidamente.

Se informó que el personal de seguridad de Disneyland localizó y detuvo al presunto responsable del incidente, por lo que fue arrestado por oficiales del Departamento de Policía de Anaheim (APD).

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“Estoy furiosa y muy molesta”, declaró Castro en una grabación momentos después del incidente en el parque.

La grabación, que Castro publicó posteriormente, muestra al sospechoso caminando hacia el castillo acompañado por una mujer, y en un momento su mano desaparece del encuadre de la cámara cuando el sospechoso pasa junto a la influencer, quien gira la cabeza, lo sigue y le golpea por la espalda.

“¡Bro, no, me agarró el trasero!”, gritó Castro al sujeto en el momento en que lo alcanzó.

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“¿De qué estás hablando?”, le respondió el hombre, antes de continuar su camino junto con la mujer que lo acompañaba.

La influencer dijo que no quería dejar el parque antes de que encontraran al sospechoso. Alrededor de una hora después del incidente, el personal de seguridad se puso en contacto con ella para informarle que habían localizado al hombre.

“Les dije que sí, que quería presentar cargos“, expresó Yoatzi Castro en un video que publicó posteriormente en sus redes sociales.

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“Me sentí terriblemente violada. Si no hubiéramos estado transmitiendo en vivo, creo que no habríamos tenido ninguna prueba; pero, afortunadamente, como estábamos transmitiendo, teníamos el video”, añadió la influencer.

Yoatzi Castro aseguró que los oficiales de la policía le proporcionaron el nombre del sospechoso, que se mantiene bajo resguardo a la espera de que se presenten cargos en su contra.

“Creo que gracias a todos los testigos y las pruebas que teníamos, lo arrestaron anoche“, expresó Castro en otro video que publicó.

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“Sufrí (agresión sexual) cuando era niña, así que me indignó mucho que esto siga ocurriendo, tanto a mí como a otras mujeres”, añadió la influencer.

La hispana mencionó que, si le hubiera pasado a cualquier otra mujer o chica en Disneyland, habría sido difícil que tuvieran pruebas y el sospechoso se hubiera salido con la suya.

“Como mujeres, siempre tenemos que estar alertas porque nunca se sabe cuándo hay hombres así cerca”, aseguró Castro.

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Funcionarios del APD no han identificado públicamente al acusado por el incidente que ocurrió aproximadamente a las 8:00 p.m. del 23 de septiembre, quien fue arrestado bajo sospecha de agresión sexual, según informó Los Angeles Times.

Las autoridades informaron que, esa misma noche, el sospechoso fue citado y posteriormente puesto en libertad.

El APD dijo que la presunta agresión sexual en el parque de Disneyland se mantiene bajo investigación.

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