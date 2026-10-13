La superstición del martes 13: por qué se considera de mala suerte y qué no hacer

“En martes 13 no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. Este popular refrán sigue presente en México y otros países de América Latina, donde muchas personas consideran que esta fecha está relacionada con la mala suerte, los imprevistos y los acontecimientos negativos.

Aunque no existe certeza de que el martes 13 provoque desgracias, la superstición ha sobrevivido durante generaciones gracias a leyendas, tradiciones religiosas y relatos históricos que alimentaron su reputación.

Para algunas personas, es un día que prefieren pasar sin tomar decisiones importantes; para otras, se trata simplemente de una creencia cultural.

Pero ¿por qué el martes 13 tiene una connotación negativa? La explicación combina el simbolismo del número 13, las asociaciones históricas del martes y distintas narraciones que han contribuido a convertir esta fecha en una de las más temidas por los supersticiosos.

¿Por qué el martes 13 se considera de mala suerte?

La creencia en la mala suerte del martes 13 está especialmente arraigada en países como México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Uruguay y Venezuela.

En cambio, en Estados Unidos y otras culturas de habla inglesa, la fecha que suele despertar temor es el viernes 13.

Una de las explicaciones más extendidas tiene que ver con la combinación de dos elementos considerados desfavorables: el martes y el número 13.

A lo largo de la historia, ambos han adquirido significados negativos en diferentes tradiciones, aunque no existe una única explicación definitiva sobre el origen de esta superstición.

El número 13 y su fama de cifra maldita

El número 13 ha sido asociado con la mala fortuna durante siglos, especialmente en determinadas interpretaciones de la tradición cristiana.

Una de las referencias más conocidas es la Última Cena, en la que Jesús compartió la mesa con sus doce apóstoles.

Según la tradición, Judas Iscariote, quien lo traicionó, fue uno de los asistentes. Con el paso del tiempo, esta narración contribuyó a relacionar el número 13 con la traición y los acontecimientos desafortunados.

También existen relatos de la mitología nórdica sobre Loki, una figura asociada con el engaño y el caos, cuya presencia en una reunión de dioses se vincula popularmente con el número 13.

Estas historias, junto con otras interpretaciones esotéricas, reforzaron la percepción negativa de esta cifra.

Algunos hoteles y edificios omiten el piso 13 en su numeración, mientras que determinadas aerolíneas evitan utilizar la fila 13 en algunos aviones.

El origen del martes 13 y sus leyendas históricas

Una de las explicaciones culturales sobre el temor al martes procede de Marte, el dios romano de la guerra.

Debido a esta asociación, el día adquirió en algunas tradiciones una simbología relacionada con los conflictos, la violencia y los enfrentamientos.

Desde esta perspectiva, unir el martes con el número 13 habría reforzado la idea de que se trata de una fecha poco favorable para emprender proyectos o tomar decisiones trascendentales.

Otra leyenda relacionada con el mundo griego cuenta que Tifón, una criatura monstruosa vinculada con las fuerzas destructivas, nació un martes.

Sin embargo, esta historia forma parte de las narraciones mitológicas y no demuestra el origen histórico de la superstición.

La caída de Constantinopla y el martes 13

Otra explicación popular relaciona esta fecha con la caída de Constantinopla, ocurrida el 29 de mayo de 1453, cuando las fuerzas otomanas conquistaron la ciudad que era la capital del Imperio bizantino.

Algunas versiones de la superstición mencionan un martes 13 y un eclipse lunar como señales de malos augurios.

Sin embargo, la fecha histórica de la conquista fue el 29 de mayo, por lo que no debe presentarse como un acontecimiento ocurrido un martes 13.

Estas diferencias muestran que algunas leyendas se han mezclado con acontecimientos históricos a lo largo del tiempo contribuyendo a crear explicaciones que no siempre coinciden con los hechos documentados.

¿Qué no se debe hacer un martes 13, según la superstición?

De acuerdo con las creencias populares, muchas personas prefieren evitar determinadas actividades durante esta fecha.

Una de las recomendaciones más conocidas es no casarse ni embarcarse, una expresión que tradicionalmente aconseja aplazar bodas y viajes.

Otros supersticiosos evitan iniciar negocios, mudarse de casa, realizar inversiones importantes o tomar decisiones que consideran trascendentales.

También hay quienes procuran no viajar o realizar cambios significativos por miedo a que algo salga mal. Sin embargo, estas recomendaciones pertenecen al terreno de las creencias culturales.

Si tienes una decisión importante que tomar, lo más recomendable es evaluar las circunstancias reales, organizar tus planes y actuar con responsabilidad, sin permitir que una fecha determine por sí sola tus elecciones.