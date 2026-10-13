Lamine Yamal transformó el fútbol en magia en el 4-1 del Barcelona al Galatasaray

Lamine Yamal frotó la lámpara en el momento más oportuno para guiar al Barcelona a una despiadada victoria por 4-1 sobre el Galatasaray. La joven maravilla del cuadro catalán destrabó un panorama que lucía color de hormiga y congeló el auténtico infierno de Estambul.



El monumental baile en territorio turco terminó por maquillar una primera mitad donde el conjunto blaugrana sufrió en serio ante el agobiante planteamiento local. La escuadra de casa no se tentó el corazón y pegó primero en la pizarra electrónica ante la sorpresa de los visitantes.

Brilliant from Barcelona ?



Karim Adeyemi adds the finishing touch to a beautiful team move and the away side are cruising ??



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El atacante portugués Rafael Leão hizo gala de su velocidad extrema para desbordar por toda la banda izquierda al minuto 21. El lusitano sirvió un balón impecable para Aleksey Batrakov, quien a sus 21 años empujó la de gajos para firmar su bautizo de gol en el torneo.



La anotación en contra descolocó por completo las líneas de los españoles hasta que la calma de Joao Cancelo emparejó los cartones al 43. El lateral portugués sacó un disparo cruzado y dejó el terreno completamente planchado para el festival del complemento.

Lamine Yamal that is SENSATIONAL ?



Barcelona's superstar provides two incredible assists for Fermín López and Anthony Gordon as Barcelona complete the comeback ?



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El segundo periodo se convirtió en un monólogo absoluto comandado por los hilos tácticos del mago del turbante en la media cancha. Lamine Yamal asumió el rol de asistidor estelar y regaló una joya de pase con el exterior del botín para que Fermín López pusiera el 1-2 de cabeza.



La joya ibérica continuó haciendo estragos en la defensiva turca y se mandó una jugada de fantasía pegada a la línea de cal. Yamal eludió a su marcador con un quiebre de antología y le regaló el tercer tanto de la tarde al británico Anthony Gordon.

João Cancelo coolly finds the bottom corner and Barcelona are back level in Türkiye ??



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La contundente cuenta la cerró el atacante Karim Adeyemi tras aprovechar una gran combinación en los linderos del área grande. El revulsivo culé demostró que el banquillo del equipo tiene la calidad suficiente para mantener el ritmo sin importar las rotaciones en el once.

GALATASARAY OPEN THE SCORING ?



Rafael Leão does brilliantly to find Aleksey Batrakov who fires in via the aid of a deflection ?? pic.twitter.com/oIqm0C9c3F — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026



Con este salomónico triunfo a domicilio, el Barcelona ligó su segunda victoria consecutiva dentro de la prestigiosa UEFA Champions League. Estas cifras se suman a su paso perfecto en la liga local y confirman al club como el proyecto más sólido del semestre.

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