Gabriel Jesus comparó a Lamine Yamal con Neymar

El delantero brasileño del Barcelona Gabriel Jesus asegura que Lamine Yamal tiene algunas de las cualidades que hicieron de Neymar el futbolista más talentoso con el que ha jugado y destaca la madurez y el talento del joven azulgrana, al que sitúa como favorito al Balón de Oro.

“Neymar es el futbolista más virtuoso con el que he jugado, podía hacer de todo con los dos pies. Para mí es intocable, nadie se puede comparar con él. Pero es verdad que Lamine tiene cosas de él, como el regate y la personalidad. Aún es muy joven, pero hace cosas de jugador maduro, como si tuviera 30 años. Es un genio que mejora cada año, que cada vez es más genio”, analiza el brasileño en una entrevista con EFE.

Gabriel Jesus augura que Lamine Yamal ganará “más Mundiales y otros trofeos”, y defiende la candidatura de su compañero al galardón de mejor futbolista de la temporada: “No me gusta hablar del Balón de Oro porque no sé si premian el talento del jugador, su rendimiento o los títulos, pero Lamine es el jugador con el que más disfruto desde hace años, y este año lo ha ganado casi todo. Para mí, es el favorito”.

Ronaldo Nazario, ídolo e inspiración

Fichado este verano del Arsenal, el atacante paulista, de 29 años, afirma estar “muy contento de usar el ‘9’ que llevó Ronaldo, ‘El Fenómeno’, en el Barcelona”, porque es “el jugador más increíble” que ha visto nunca. “También he vestido la ‘9’ de Brasil, que para mí es la camiseta que más pesa en el mundo, pero es una presión buena para mí”, resume.

Y es que Gabriel Jesus considera a Ronaldo Nazario un “ídolo”, entre otras cosas porque tuvo que superar sendas graves lesiones en sus rodillas, al igual que él.

El internacional brasileño estuvo de baja tres meses y medio por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en 2022 y otros once meses alejado de los terrenos de juego al romperse totalmente el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero de 2025.

Y aunque asegura que “en esencia” sigue siendo el mismo futbolista que era antes de sufrir ambas lesiones y que, tras superar las mismas, ha recuperado “el 90% de su capacidad física”, admite que ha tenido que cambiar “algunas cosas” en su juego.

“Por ejemplo, procuro siempre estar más cerca del área para finalizar las jugadas y no salir tanto a buscar el balón porque ahora quiero ayudar más con goles“, revela.

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