João Félix tiene claro para quién debe ser el Balón de Oro

El Balón de Oro de 2026 seguramente generará mucha polémica. Hay varios futbolistas que se sienten ganadores de este trofeo. João Félix no está nominado, pero no se quedó atrás en el debate. El futbolista del Al Nassr cree que Lamine Yamal debe ser el ganador.

En una línea similar a la del futbolista del Barcelona, João Félix considera que Lamine Yamal debe ganar este trofeo por su magia dentro del campo. El jugador del Al Nassr cree que hay algo místico en Yamal que hace atractivo los partidos en el que él está en la cancha.

“Siempre he defendido que el Balón de Oro es para ese jugador que, cuando lo ves, dices: ‘Este es una estrella y merece ser recordado en el fútbol’. Y si hay un jugador que, cuando enciendes la televisión, te deja pegado a la pantalla viéndolo jugar, ese jugador es Lamine“, dijo João Félix para el diario AS.

? Joao Félix reivindica el BALÓN DE ORO para LAMINE: “Lamine es FÚTBOL”



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João Félix está consciente que hay otros grandes nombres en la lista de nominados. Sin embargo, el hecho de haber ganado el Mundial con España es un valor adicional que tiene Lamine Yamal por encima del resto.

“Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es el fútbol en persona. Además, ha ganado el Mundial, lo que, en años de Mundial, siempre es muy importante para estar más cerca del Balón de Oro”, agregó.

Subestiman el fútbol árabe

En la lista de nominados no figuran ni João Félix, ni Cristiano Ronaldo. Ambos son futbolistas del Al Nassr. El exjugador del Barcelona cree que se subestima el nivel de la Saudi Pro League. Esta sería la principal razón por la que pierden terreno en este tipo de premios.

“La gente considera que la liga saudí está un poco infravalorada; claro que no está entre las cinco mejores, pero es una buena liga. He hecho una excelente temporada, pero estoy tranquilo. Quizá si hubiéramos llegado lejos en el Mundial, podría estar ahí, pero no lo sé”, sentenció.

Before being nominated for the Ballon d'Or, Julián Quiñones had to make a DECISION that changed his life FOREVER ???



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Sin embargo, esta teoría pasa un poco debajo de la mesa al tomar en cuenta que en el filtro pasaron varios jugadores que militan en el fútbol árabe. Sadio Mané, Julián Quiñones, Yassine Bounou y Édouard Mendy están en carrera por el galardón (los últimos dos como porteros).

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