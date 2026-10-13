México construirá seis penales de alta seguridad para frenar sobrepoblación carcelaria

El gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció la construcción de seis centros penitenciarios con capacidad conjunta para 18,480 personas, ante el aumento de la población carcelaria y los problemas de seguridad registrados en distintas prisiones del país.

El proyecto contempla instalaciones en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, con la previsión de que estén terminadas alrededor de 2028. La primera obra se desarrollará en Sinaloa, donde el nuevo penal tendrá espacio para 2,640 internos y será financiado con recursos federales.

El anuncio se produce después de los enfrentamientos registrados la semana pasada en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán, que dejaron un saldo de 12 internos muertos y una decena de heridos, de acuerdo con la información proporcionada sobre los hechos.

Durante su conferencia matutina del martes 13 de octubre, la presidenta Sheinbaum defendió la ampliación de la infraestructura penitenciaria como una medida necesaria para atender las condiciones de reclusión y evitar que el hacinamiento agrave los problemas de vigilancia.

“No podemos permitir la sobrepoblación, primero por derechos humanos, a pesar de que algunos creen que los detenidos no tienen derechos; y segundo, también por seguridad porque la sobrepoblación también genera problema”, afirmó.

La mandataria explicó que desde el inicio de su administración han sido detenidas alrededor de 70,000 personas, un incremento que ha presionado la capacidad de algunos centros penitenciarios. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las nuevas instalaciones tendrán sistemas de monitoreo, inspección y bloqueo de señales, además de módulos que permitirán separar a los internos de acuerdo con su perfil y nivel de riesgo.

?? #Sonora | Omar García Harfuch (@OHarfuch) anunció que el Gobierno federal construirá seis nuevos penales federales con capacidad para 18 mil 480 personas. Estarán en #Sonora, #Sinaloa, #Nayarit, Estado de México, #Chiapas y #Veracruz. pic.twitter.com/D9TXOocfVP — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 13, 2026

El gobierno busca recuperar el control de las prisiones

García Harfuch sostuvo que la estrategia busca impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde el interior de las cárceles y fortalecer el control de las autoridades sobre los centros de reclusión. En el caso de Sinaloa, mientras comienza y avanza la construcción del nuevo penal, el centro penitenciario de Mazatlán cuenta con refuerzos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad.

El funcionario explicó que los proyectos también contemplan espacios educativos, laborales y de capacitación, así como servicios de salud y actividades deportivas para favorecer la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Sheinbaum precisó que los nuevos centros no serán operados por empresas privadas, sino por autoridades federales o estatales, en contraste con el modelo aplicado durante administraciones anteriores.

Por su parte, Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, advirtió que construir más instalaciones es sólo una parte de la solución. “La señora presidenta nos ha ordenado constituir una estrategia que nos permita gestionar de manera adecuada el crecimiento de la población penitenciaria, que no se resuelve únicamente con la construcción de más espacios”, señaló.

Como parte de esa estrategia, el gobierno también analiza alternativas legales para revisar casos de personas procesadas por delitos menores y determinar si existen condiciones para su liberación, particularmente en el Estado de México, donde persisten problemas de saturación.

García Harfuch informó además que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, las autoridades realizaron 3,275 traslados de personas privadas de la libertad. Nueve operativos en Sinaloa permitieron trasladar a 636 internos a diferentes centros federales.

El funcionario agregó que se efectuaron 10,513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios para retirar objetos y sustancias prohibidas. Según sus cifras, los códigos de emergencia en las prisiones federales disminuyeron 35% respecto de la administración anterior.

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