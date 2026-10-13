Ricardo Ferretti alzó su mano para volver a los Pumas

Los Pumas de la UNAM pudieron tener una tercera parte de la historia de Ricardo Ferretti en el club. El “Tuca” alzó su mano para volver a los banquillos y dirigir a Los del Pedregal. Sin embargo, desde el club no quisieron contar con sus servicios.

El veterano estratega brasileño reveló que se puso en contacto con gente del club para poder sentarse en el banquillo de los Pumas. Esta petición se remontaría a 2023.

“Yo fui y me ofrecí cuando no estaba esta directiva (…) Hablé, presenté el proyecto y me dijeron que no (…) Eso fue antes de Mohamed”, dijo Ricardo Ferretti.

Yo fui y me ofrecí cuando no estaba esta directiva. Hablé, presenté el proyecto y me dijeron que no. Eso fue antes de Mohamed: Ricardo "Tuca" Ferretti ?? pic.twitter.com/IADFtFyFJY — Pumas En La Piel (@PumasELP) October 9, 2026

En ese proceso, Antonio Mohamed dirigió 29 partidos en el banquillo del conjunto universitario. El “Turco” dejó un balance de 12 victorias, 6 empates y 11 derrotas. Este fue el preámbulo a su exitoso proyecto con los Diablos Rojos del Toluca.

Ferretti y una tercer parte con los Pumas

Ricardo Ferretti ya ha dirigido a los Pumas de la UNAM en dos ocasiones. La primera de ellas fue en 1993 y la segunda en 2006. Cuándo se postuló al banquillo de los Pumas recién había concluido su etapa con Cruz Azul.

Según informaciones de Bolavip, Ricardo Ferretti comandó 217 partidos en la etapa comprendida desde 1991 a 1996. El “Tuca” dejó un balance de 81 victorias, 63 empates y 73 derrotas.

– Miguel Mejía Barón fue campeón con Pumas como entrenador.

– Ricardo 'Tuca' Ferretti fue campeón con Pumas como jugador y como entrenador.

– 'Memo' Vázquez fue campeón con Pumas como entrenador.



NO ME PIDAN QUE NO ME ILUSIONE. ? pic.twitter.com/mWx9qN7Atj — Omar ? (@Omar_UMTH13) October 7, 2022

En su segunda etapa, entre 2006 y 2010, Ricardo Ferretti dirigió otros 176 partidos con los Pumas. El veterano estrella brasileño obtuvo 65 victorias, 57 empates y cayó en 54 ocasiones.

Ricardo Ferretti logró ganar un campeonato de la Liga MX con el club. Este torneo fue el Clausura de 2009. En el Apertura 2007 estuvieron cerca, pero cayeron en la final contra el Atlante.

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