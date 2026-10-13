Tragedia en Six Flags de Georgia: un hombre muere tras caer de una montaña rusa

Una persona falleció y varias resultaron heridas tras un incidente ocurrido el lunes en una de las montañas rusas de Six Flags Over Georgia, según confirmaron las autoridades. Un testigo describió haber visto al hombre caer de su asiento cerca del final del recorrido.

El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que el incidente tuvo lugar poco antes de las 4 p.m. en el parque.

“Varias personas resultaron heridas y una persona falleció”, indicó el departamento de policía en un comunicado.

Si bien la agencia no especificó en qué montaña rusa ocurrió el incidente, las cámaras de CBS News Atlanta captaron que la atracción Goliath del parque se había detenido y que los visitantes estaban siendo evacuados de la parte más alta de la atracción a través de una escalera de emergencia.

Los detalles sobre la situación son limitados y las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida. En un comunicado, un portavoz de Six Flags expresó que la compañía estaba “profundamente consternada” por el incidente.

“Nuestros pensamientos y más sentidas condolencias están con la familia, amigos y seres queridos del visitante. También estamos brindando apoyo a los visitantes y miembros del equipo afectados”, dijo el portavoz.

Muere una persona tras caer de una montaña rusa en Estados Unidos



Una persona murió y varias resultaron heridas en un incidente ocurrido este lunes en el popular parque de atracciones Six Flags Over, en el estado de Georgia. Según informaron medios locales, varios testigos? pic.twitter.com/SmgVzlkMwv — DW Español (@dw_espanol) October 13, 2026

“El equipo del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato, y estamos cooperando plenamente con las autoridades locales mientras completan su investigación”, agregó.

Nick Mendenhall, visitante del parque, dijo a CBS News que él y su hijo acababan de subirse a la atracción Goliath y que estaba cerca cuando vio al hombre caer.

“Vi a este hombre levantarse de su asiento y parecía que se impulsó hacia adelante en el vagón”, dijo. “Estaba lo más cerca posible del lugar donde ocurrió en el parque, a nivel del suelo… Lo vi levantarse. Los vi aterrizar de nuevo en el vagón. Todo parecía suceder a cámara lenta”.

Dijo que ocurrió cuando el vagón llegaba a la cima de una colina cerca del final de la atracción.

“Parecía que se impulsó hacia adelante, y cuando el vagón bajó… se golpeó la cabeza”, dijo Mendenhall.

Connor Thompson, un visitante de Utah, dice que estaba haciendo fila para la montaña rusa Goliath cuando los vagones regresaron.

“En cuanto llegó el tren, supe que algo andaba mal. Había gente gritando y visiblemente angustiada“, dijo.

“Alguien gritaba: ‘¡Llamen al 911, alguien se cayó!’. Al principio, casi no lo creí porque pensé que era imposible que algo así sucediera”, dijo Thompson. “Pero entonces, efectivamente, miré y el asiento, creo que estaba a uno o dos asientos del suyo, parecía tener el cinturón de seguridad suelto”.

El alcalde de Mableton, Michael Owens, indicó que el director de seguridad pública de la ciudad está coordinando con la policía del Condado de Cobb y el parque con respecto a la situación.

Esta muerte sería al menos la séptima en el parque de Georgia, incluyendo una ocurrida en 2006 en la que un hombre sufrió un probable ataque cardíaco en la montaña rusa Goliath, según el bufete de abogados Doan, que registra los accidentes en parques de diversiones y representa a las víctimas.

Inaugurada en 2006, la Goliath alcanza una altura máxima de 61 metros (la más alta del parque) y desciende 52 metros a velocidades de hasta 113 kilómetros por hora.

El mes pasado, la compañía anunció el cierre definitivo de su montaña rusa X2 en Six Flags Magic Mountain, California. El cierre se produce en medio de múltiples demandas que alegan que más de 100 pasajeros sufrieron lesiones cerebrales relacionadas con la atracción. Six Flags cerró temporalmente nueve montañas rusas en seis parques de diversiones el lunes.

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