Welcome Home: Apple lanza HomeView, HomePod mini 2 y un nuevo Apple TV 4K para transformar tu casa

Apple aprovechó su evento Welcome Home de este martes 13 de octubre para dar un giro claro hacia la casa conectada. La compañía presentó el HomeView, renovó el HomePod mini y lanzó un nuevo Apple TV 4K, además de anunciar una colección de accesorios creados junto a LG y Schneider Electric.

Apple HomeView, el nuevo centro de control del hogar

El Apple HomeView es la gran novedad del evento y la primera apuesta seria de la compañía por un panel inteligente para el hogar. Tiene una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas con True Tone, ajuste automático de brillo desde 500 nits hasta 0,3 nits y una cámara 12 MP con Center Stage para videollamadas de FaceTime.

Funciona como un centro de mando para la casa inteligente. Desde su interfaz puedes revisar cámaras de seguridad, ver quién toca el timbre, ajustar termostatos, controlar luces y activar escenas sin depender del iPhone. También incluye Safari, Apple Music, Podcasts, News, Intercom y varias apps de terceros compatibles con el marco de CarPlay.

Lo más interesante es que reconoce hasta seis miembros del hogar mediante reconocimiento facial. Al acercarte, muestra tu calendario, recordatorios y widgets personales, mientras mantiene privada esa información frente a otras personas de la casa. Siri AI usa el contexto de tu iPhone para buscar recetas recibidas por mensajes, responder preguntas o ayudar con tareas del día a día.

El HomeView cuesta $299 dólares en Estados Unidos, tanto en la versión de sobremesa como en la de pared. Está disponible en plata, starlight, rosa y gris espacial, ya admite preventas y llegará a las tiendas el 13 de noviembre.

HomePod mini 2 y Apple TV 4K con Siri AI

El HomePod mini 2 llega tras seis años sin una actualización importante. Mantiene el formato compacto, pero incorpora un procesador más rápido, conectividad mejorada y soporte preparado para Siri AI y Apple Intelligence, aunque estas funciones llegarán mediante una actualización posterior.

Su propuesta sigue siendo sencilla. Puedes usarlo para escuchar música, hacer preguntas, controlar accesorios compatibles, enviar mensajes por Intercom o servir como altavoz auxiliar en una configuración de cine en casa. Apple también amplió sus opciones de color, con tonos más frescos que buscan que el altavoz se sienta como parte de la decoración y no solo como un gadget.

El precio sube de forma notable. El HomePod mini 2 cuesta $149 dólares, frente a los 99 dólares del modelo original en su lanzamiento. Estará disponible el 30 de octubre y ya se puede reservar.

El nuevo Apple TV 4K de cuarta generación es la otra gran renovación. Incorpora el chip A19, que promete hasta un 50% más de rendimiento de CPU y el doble de potencia gráfica que la generación anterior. También añade un decodificador AV1 dedicado para streaming de mayor calidad con menor consumo de datos.

La novedad más visible es Siri AI. Ahora puedes hablarle al televisor sin usar el control, gracias a tres micrófonos de largo alcance con cancelación de eco. Siri puede responder preguntas sobre una serie, recomendar contenidos, buscar películas y ejecutar acciones dentro de las apps.

El nuevo Siri Remote añade Find My con Precision Finding y la opción de hacer sonar un aviso para encontrarlo entre los cojines del sofá. Además, el Apple TV 4K funciona como hub del hogar, muestra notificaciones de cámaras y timbres, permite desbloquear la puerta y admite automatizaciones sin salir de la pantalla.

Su precio es de $299 dólares, o $49.83 dólares mensuales durante seis meses. Las preventas comenzaron hoy y las ventas empiezan el 13 de noviembre.

Apple Home Collection, cámaras, cerraduras y termostatos

Apple también anunció la Apple Home Collection, una familia de accesorios desarrollada con LG y Schneider Electric para reducir la fricción de armar una casa inteligente. La idea es que puedas acercar el iPhone, seguir unos pasos y añadir el dispositivo directamente a la app Casa, sin instalar apps de terceros ni crear cuentas adicionales.

Entre los productos confirmados están la cerradura inteligente LG Smart Deadbolt a $349 dólares, con desbloqueo mediante ultra wideband desde iPhone o Apple Watch, y la LG Indoor Cam a $199 dólares, que gira automáticamente para proteger la privacidad cuando hay gente en casa.

También llegan la LG Outdoor Cam a $299 dólares, o $399 dólares en su versión con foco, el timbre con video LG a $249 dólares y dos termostatos inteligentes de LG y Schneider Electric a $199 dólares cada uno. Estos accesorios comenzarán a distribuirse en diciembre.

En conjunto, Apple no presentó un solo producto estrella, sino un ecosistema completo para el hogar. El HomeView actúa como panel central, el HomePod mini 2 como altavoz y asistente, el Apple TV 4K como centro de entretenimiento y domótica, y la nueva colección de accesorios como la capa física que convierte esa promesa en una casa realmente conectada.

Sigue leyendo:

• Apple HomeView, la pantalla inteligente que marca el debut de Siri AI en el hogar

• Tu Mac puede recuperar hasta 12 GB si eliminas la IA de Apple que no utilizas

• Apple anuncia Welcome Home para el 13 de octubre y prepara tres novedades para tu casa

