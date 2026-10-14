El regreso de Kimberly Guilfoyle inquieta al clan Trump por sus supuestos secretos familiares

La salida de Kimberly Guilfoyle de la embajada de Estados Unidos en Grecia abrió un nuevo capítulo de controversia alrededor del círculo de Donald Trump. Daily Mail reveló que la exprometida de Donald Trump Jr. habría reunido información comprometedora sobre la familia presidencial en un diario privado y que su regreso a Estados Unidos genera preocupación entre personas cercanas al mandatario.

Sin embargo, hay una diferencia importante: hasta ahora, la existencia de ese supuesto cuaderno y la posibilidad de que Guilfoyle publique sus contenidos no están confirmadas de manera independiente. Las versiones sobre una eventual revelación de secretos proceden de fuentes anónimas citadas por el medio británico.

De acuerdo con una de esas fuentes, citada por el medio citado, “Kimberly sabe dónde están enterrados los cadáveres”, una expresión utilizada para sugerir que conoce información delicada sobre los integrantes de la familia y sus relaciones personales y políticas.

Otra persona cercana al entorno de los Trump aseguró a la publicación que Guilfoyle estuvo profundamente involucrada en la familia y en su estructura política durante años. No obstante, esas declaraciones no prueban que exista una amenaza formal ni que la exembajadora haya anunciado públicamente la intención de divulgar información privada.

La polémica que sacudió su carrera diplomática

La historia aparece después de que la Casa Blanca solicitara la salida de Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia, en medio de acusaciones sobre su conducta y el posible uso de sus conexiones políticas para obtener beneficios personales.

El The Wall Street Journal informó que Guilfoyle habría pedido a Eric Deters, un donante republicano, $100,000 para cubrir una factura de su tarjeta American Express. Según el periódico, los mensajes intercambiados entre ambos planteaban preocupaciones sobre un posible intercambio entre apoyo económico y acceso a funcionarios de la administración.

Guilfoyle ha rechazado las acusaciones y sus abogados han cuestionado la autenticidad de los mensajes reportados. Por tanto, los señalamientos deben entenderse como denuncias que requieren una evaluación independiente, no como hechos judicialmente establecidos.

La salida de la diplomática se confirmó el 13 de octubre de 2026, después de que la Casa Blanca comunicara que le había pedido renunciar.

Una relación de años con la familia Trump

Guilfoyle mantuvo una relación con Donald Trump Jr. desde 2018 y ambos estuvieron comprometidos. Durante ese periodo, ella participó en actos políticos y eventos importantes del entorno republicano, lo que alimenta las especulaciones sobre cuánto podría conocer de las relaciones internas de la familia.

El mismo medio sostiene que personas cercanas al presidente temen que la ruptura con ese círculo pueda derivar en revelaciones. Sin embargo, no existe confirmación independiente de que Guilfoyle haya decidido publicar un libro, divulgar un diario o emprender una acción pública contra sus antiguos aliados.

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