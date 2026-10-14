Latinos sienten el impacto del alto costo de la gasolina y votarán en contra de los republicanos 

Los consumidores del sur de California continúan sufriendo por el alto costo del galón de gasolina y diésel, hasta el punto de descargar su frustración en las elecciones de medio término contra las políticas del presidente Donald Trump.

“Trump falló. De su boca solo salen mentiras”, criticó Jorge Rodríguez, un vendedor de joyas, mientras intentaba llenar el tanque de gasolina de su camioneta Toyota Tacoma 2008.

Rodríguez, de 48 años, dio a conocer que, en 2025 gastaba $70 y ahora, ni con $40 puede poner medio tanque de gasolina.

“Nunca he creído en los republicanos, y menos ahora”, dijo. “En la elección, les daré mi voto de castigo por sus políticas”.

Si bien el precio promedio del galón de gasolina regular de autoservicio en el condado de Los Ángeles bajó por décimo día consecutivo, disminuyendo cuatro décimas de centavo, se situó en 6.346 dólares.

“El promedio nacional actual de un galón de gasolina regular es de $4.35; esto representa una baja de un centavo respecto a la semana pasada, pero un aumento de $1.27 en comparación con hace un año”, declaró Kandace Redd, portavoz del Auto Club of Southern California (AAA).

Desde el inicio de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, conflicto que elevó los precios del petróleo y aceleró drásticamente las subidas en las gasolineras.

El 5 de octubre de 2022, el precio del galón de gasolina alcanzó su máximo histórico de 6.493 dólares.

De hecho, California sigue encabezando la lista nacional con los precios de la gasolina más altos. El promedio estatal es de $6.30 por galón, lo que supone una disminución de 9 centavos en una semana, pero un incremento de $1.64 respecto al año anterior.

“Yo no votaré por los republicanos”, afirmó Ovidio Romero, un trabajador de la industria de la construcción originario de Xelajú, Guatemala.

Romero gastó $80 en gasolina, $20 más que en 2025.

Ovidio Romero dijo que su salario como constructor ya no alcanza para cubrir sus gastos básicos.

En la gasolinera Arco, ubicada en la esquina del bulevar Paramount y la avenida Potrero Grande, en South San Gabriel, el costo del galón de gasolina sin plomo era: $5.99 en efectivo y $6.19 con tarjeta de crédito; la gasolina sin plomo plus: $6.09 y $6.19, y la gasolina premium, $6.19 y $6.39, dependiendo del modo de pago, en efectivo o con tarjeta.

“Ellos [los republicanos] nos han afectado mucho; los salarios no suben y todo está bien caro”, dijo Romero. “El dinero no nos alcanza; yo apenas gano $900 cada semana”.

“Cada vez más desencantados”

A menos de tres semanas de las elecciones de mitad del mandato de Donald Trump, los consumidores y votantes han adoptado el tema del alto costo del diésel y la gasolina como su principal prioridad antes de acudir a las urnas.

Aunque su nombre no figura en la boleta electoral, la gente recuerda que Trump basó su campaña de 2024 en la promesa de reducir el costo de vida de los estadounidenses, comprometiéndose a bajar el precio de la gasolina a menos de 2 dólares por galón y a lograr tasas hipotecarias del 2%.

Las gasolineras Arco tienen un precio por galón de gasolina superior a $6.

Dos años después, los consumidores se enfrentaban a costos mucho más elevados en muchos de los productos y servicios básicos que él había prometido abaratar.

“Lo cierto es que el presidente Trump prometió resultados que siempre estuvieron fuera de su control: la Reserva Federal es la encargada de controlar la inflación general, y el presidente simplemente no tiene la facultad de fijar la gasolina a 2 dólares o las tasas hipotecarias al 2 % mediante medidas políticas directas”, declaró a La Opinión, Ryan Bourne, quien ocupa la cátedra R. Evan Scharf para la Comprensión Pública de la Economía en el Instituto Cato, con sede en Washington.

“En consecuencia, los votantes se han sentido cada vez más desencantados”, añadió Bourne.

Citó, además, las políticas del presidente que han ejercido una presión al alza sobre el costo de vida y los aranceles encarecen los productos tanto directa como indirectamente al aumentar el costo de los insumos para las empresas.

Asimismo, añadió que las restricciones migratorias limitan la oferta de mano de obra y que el conflicto con Irán ha disparado los precios de la gasolina y los fertilizantes, superando cualquier aumento salarial registrado en el último año.

“Los grandes déficits presupuestarios elevan las tasas de interés, lo que repercute en las tasas hipotecarias. El resultado es un rechazo generalizado a la gestión del presidente respecto a la inflación y el costo de vida”, afirmó.

Bourne enfatizó que la suspensión de las sanciones a la exportación de combustible ruso —destinada a aumentar la oferta de diésel en el mercado y reducir los precios—, hará bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos, influirá “tal vez de una forma modesta, pero el beneficio directo repercutiría en el precio del diésel, no en el de la gasolina”.

“Lo importante es si Rusia suministra combustible realmente adicional, en lugar de limitarse a redirigir exportaciones que ya se destinaban a otros lugares”, dijo.

“En cuanto al volumen, el envío inicial prometido es inferior al consumo diario de diésel del sector del transporte estadounidense”, agregó. “Por tanto, cabe esperar un alivio moderado, siendo indirecto cualquier beneficio para el precio de la gasolina”.

“Faltan más refinerías”

De igual manera, Shon Hiatt, profesor de la USC Marshall School of Business, consideró que, si se hacen cálculos, por un lado, el argumento de la Administración Trump es intentar liberar 300,000 toneladas de diésel en octubre; eso equivale a poco más de 2.2 millones de barriles de diésel, y Estados Unidos consume 4 millones de barriles diarios.

Así que, para el consumidor común y corriente, eso representa aproximadamente medio día de consumo.

Gabriel López expresó su descontento con los altos precios del combustible en el sur de California.

“Y si extrapolamos esas cifras a noviembre y continúan los suministros —como decía, un millón de toneladas a partir de entonces…—, aunque dudo que eso llegue a materializarse, dados los ataques de Ucrania a las refinerías en Rusia. Eso equivale a poco más de cuatro días de consumo. Así que, si hacemos cuentas, [Vladimir] Putin —o Rusia— básicamente ha dicho que venderá a Estados Unidos una cantidad de diésel equivalente a cinco días de consumo. No es mucho, ¿verdad?. Probablemente baje el diésel unos 10 o 20 centavos por galón, dependiendo de cuándo llegue al mercado”.

¿Quiere decir que se trata de una solución temporal? ¿Cómo poner un parche a una herida?

“Bueno, ni siquiera llega a ser un parche; en realidad, no va a servir de mucho. Es decir, aumentará la oferta en el mercado. Pero, de nuevo, debemos volver a la cuestión de fondo: el mundo carece de suficientes refinerías”.

“Europa y California han cerrado refinerías y, ahora que se produce una perturbación en el sistema —con refinerías que no pueden producir, como varias en Rusia y en Oriente Medio—, nos hemos dado cuenta de que no hay margen de maniobra en el sistema; por eso los precios del diésel y de los destilados medios —como el diésel y el combustible para aviones— se han disparado”, manifestó.

“Ha fallado el liderazgo”

La inestable realidad financiera de Gabriel López, un hombre jubilado de 76 años también ha alimentado su frustración en la bomba de gasolina con respecto a su economía personal.

“No me gusta, pero tengo que usar la gasolina para moverme”, expresó, mientras cargaba el tanque en la gasolinera Seven/Eleven, en la intersección de los bulevares San Gabriel y Potrero Grande, en la ciudad de Rosemead.

En ese establecimiento, el galón de gasolina sin plomo cuesta $5.89 en efectivo y $5.99 con tarjeta de crédito; la gasolina premium, $6.39 en efectivo y $6.49 con tarjeta de crédito. El precio del diésel fluctuaba entre $7.89 y $7.99.

¿Qué ha fallado en el país?

“No hay liderazgo en el país”, respondió el señor López. “Lo que Trump prometió no lo cumplió. Solo mintió. Es un mentiroso. Yo votaré por quien crea que hará lo corrector”.

Loreta Pérez, de Rosemad, se quejó de los precios de la gasolina.

“Yo no voté por los republicanos en 2024 y nunca lo haré”, opinó Loreta Pérez, residente de Rosemead. “Por culpa de Trump, estamos pagando cada vez más por la gasolina”.