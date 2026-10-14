Maduro y Flores enfrentan nuevos cargos en EE.UU. y comparecen mañana ante la justicia

El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó mañana,15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

La audiencia será en Nueva York

Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

Los nuevos cargos contra la pareja

La Fiscalía de EE.UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

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