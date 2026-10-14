México impulsa ocho cruces fronterizos para agilizar el comercio con EE.UU.

México busca ampliar la infraestructura fronteriza con Estados Unidos mediante ocho proyectos de nuevos cruces para agilizar el transporte de mercancías y fortalecer el comercio bilateral, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta proteger el presupuesto destinado a mexicanos detenidos por autoridades migratorias estadounidenses.

El canciller Roberto Velasco Álvarez presentó estos planes ante el Senado mexicano durante la revisión del segundo Informe de Gobierno, donde defendió una política exterior que combine cooperación con Washington y respeto a la soberanía nacional. El funcionario explicó que cerca del 85% del intercambio comercial entre ambos países circula por 56 puentes y cruces fronterizos, una concentración que obliga a ampliar la capacidad logística y reducir los tiempos de espera para transportistas y empresas.

Entre los proyectos anunciados figuran Mesa de Otay II-Otay Mesa East, Agua Prieta II-Douglas II, Anapra-Sunland Park, Acuña-Del Río II, Puerto Verde, Green Corridors, Nuevo Laredo IV-Laredo V y Flor de Mayo. Este último conjunto de iniciativas incluye un cruce elevado para carga entre Nuevo León y Texas. La estrategia también contempla ampliar horarios de operación, establecer inspecciones conjuntas, incorporar tecnología que permita revisar vehículos sin abrirlos y desviar el transporte pesado de las zonas urbanas fronterizas.

Como parte de la modernización, México prevé inaugurar en noviembre, junto con Estados Unidos, la ampliación del puente internacional Reynosa-Pharr. Velasco sostuvo que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe permanecer en el ámbito económico, separada de las negociaciones sobre seguridad y otros asuntos políticos.

?México impulsa ocho nuevos cruces fronterizos para fortalecer el comercio con Estados Unidos?https://t.co/g4mRK6ZyEk — MÉXICO (@informador_MEX) October 15, 2026

México exige respuestas por muertes de migrantes bajo custodia

La protección de los mexicanos en Estados Unidos constituye otro de los principales desafíos de la Cancillería. Velasco informó que, durante 2026, se atendieron 152,466 casos consulares y se realizaron 9,632 visitas a centros de detención migratoria estadounidenses, un promedio de 36 al día.

Ante casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios, México envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado y presentó 20 denuncias ante fiscalías estadounidenses para solicitar investigaciones y determinar responsabilidades.

“Cada caso tiene nombre y apellido, cada familia merece una respuesta”, afirmó el canciller al insistir en que el gobierno mexicano mantendrá las gestiones correspondientes. Además, 238,194 mexicanos recibieron asistencia o protección consular durante procesos de repatriación entre el 20 de enero de 2025 y el 29 de septiembre de 2026.

El funcionario también advirtió que el proyecto presupuestario de 2027 contempla una reducción de 4.4% en los recursos destinados a protección consular, pese al incremento cercano al 10% previsto para el presupuesto general de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Estamos buscando que eso no sea así, que se haga un ajuste”, señaló al explicar que negocia con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados para evitar el recorte.

La dependencia revisará, además, las condiciones laborales del servicio exterior por primera vez en 26 años y actualizará los honorarios de 1,231 trabajadores locales y prestadores de servicios en 68 representaciones, algunos sin ajustes salariales durante 18 años.

En materia económica, Velasco atribuyó a las embajadas mexicanas la facilitación de inversiones por más de 1,500 millones de dólares, además de acciones de promoción comercial y participación en ferias internacionales. El canciller concluyó que la relación con Washington debe avanzar mediante el diálogo y la cooperación, sin renunciar a los intereses nacionales. México, afirmó, mantendrá su colaboración en seguridad y comercio bajo el principio de respeto a la soberanía y la integridad territorial.

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