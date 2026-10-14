Pareja de inmigrantes, apodada “Bonnie y Clyde”, se dedicaba a robar joyas de ancianos desprevenidos

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dio a conocer la detención de una pareja de inmigrantes carentes de estatus legal que llevaba varios meses siendo buscada ante la denuncia de, presuntamente, haber cometido varios robos de joyas a mujeres de la tercera edad.

Mediante una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Mullin indicó que los presuntos responsables de los hurtos son de origen rumano y responden a los nombres de Rudi Lacatusu, de 28 años, y Mirabela Lacatusu, de 26.

Ambos personajes enfrentan acusaciones por atacar a sus víctimas en Long Island, Nueva York, uno de los cuatro estados donde solían operar desde hace tiempo.

“Esta pareja de inmigrantes rumanos, al estilo de Bonnie y Clyde, ha sido acusada de hurto mayor tras presuntamente cometer más de una docena de robos de joyas en cuatro estados. Si dependiera de políticos que defienden la política de santuario, como la gobernadora Kathy Hochul, estos delincuentes estarían de vuelta en las calles para robar a más estadounidenses”, escribió el funcionario de Oklahoma.

This ‘Bonnie and Clyde’ illegal alien couple from Romania has been charged with grand larceny after allegedly carrying out more than a dozen jewelry thefts across four states.



If it were up to sanctuary politicians like Governor Kathy Hochul, these criminals would be back on? pic.twitter.com/D0Rp3dlng9 — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) October 13, 2026

El responsable del DHS no ofreció detalles precisos sobre cómo se logró dar con el paradero y posterior detención de la pareja rumana a la cual se pretende deportar a su nación de origen.

De lo poco que se conoce sobre el caso, las autoridades del condado de Nassau fueron las responsables de entregar a los detenidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

Por el momento, los extranjeros carentes de documentación para acreditar su estancia en el territorio estadounidense, temporalmente se encuentran bajo custodia del ICE.

No obstante, pronto deberán iniciar un proceso legal para tratar de librarse de tres cargos de hurto mayor en cuarto grado.

“Gracias a nuestros socios locales en Nueva York, estos inmigrantes ilegales están bajo custodia del ICE y serán expulsados de nuestro país”, anticipó el responsable del DHS.

El modus operandi de estos rumanos consistía en presentarse como personas amables para ganarse su confianza y logrado ese punto, en cuestión de segundos, despojaban a las propietarias de la joyería para darse a la fuga de inmediato.

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