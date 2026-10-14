Xbox Nano, el nuevo mando diminuto que cuesta $49.99 dólares y cabe en tu bolsillo

Xbox acaba de presentar el Xbox Nano, un mando inalámbrico de tamaño bolsillo pensado para jugar en la consola, en el móvil o directamente desde televisores compatibles. Es el control más pequeño que Microsoft ha fabricado hasta ahora, cuesta $49.99 dólares y llegará a las tiendas el 4 de noviembre.

Xbox quiere un accesorio ligero, fácil de llevar y accesible para compartir partidas en casa, jugar con Game Pass desde cualquier lugar o dar el primer paso a alguien que se está iniciando en los videojuegos.

We've got a little something new to show you!



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Xbox Nano, precio y fecha de lanzamiento

El Xbox Nano tiene un precio de $49.99 dólares en Estados Unidos y ya se puede reservar en la Microsoft Store y en retailers autorizados. Microsoft confirma que el lanzamiento oficial está programado para el 4 de noviembre, aunque el costo y la disponibilidad pueden cambiar según cada país.

El mando llegará inicialmente a mercados como Estados Unidos, España, México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea, Australia y China, entre otros. Microsoft también anticipa que se sumarán más regiones después del lanzamiento inicial.

El precio resulta especialmente competitivo si se compara con el mando estándar de Xbox, que habitualmente parte de $64.99 dólares. El Nano se posiciona como una opción de entrada más económica, sin convertirlo en un accesorio limitado o de juguete.

Diseño, especificaciones y color del Xbox Nano

El Xbox Nano mide poco más de 5 pulgadas de largo y pesa solo 3,5 onzas, unos 99 gramos. Microsoft lo describe como más corto y ligero que la mayoría de los smartphones actuales, una comparación que deja claro que la portabilidad es el corazón de este producto.

Aunque es diminuto, conserva los 18 botones estándar de juego. Eso significa que mantiene la distribución clásica de Xbox, con sticks, cruceta, gatillos, botones de hombro y las habituales teclas ABXY, por lo que sirve para juegos exigentes y no solo para experiencias casuales.

Estas son las especificaciones más importantes.

Tamaño compacto de poco más de 5 pulgadas de largo.

de poco más de 5 pulgadas de largo. Peso ultraligero de 3.5 onzas, aproximadamente 99 gramos.

de 3.5 onzas, aproximadamente 99 gramos. 18 entradas de juego estándar , con la distribución tradicional de Xbox.

, con la distribución tradicional de Xbox. Batería interna recargable , sin pilas AA.

, sin pilas AA. Conectividad Xbox Wireless y Bluetooth .

. Botón de acción programable para capturas, grabaciones y atajos personalizados.

para capturas, grabaciones y atajos personalizados. Cable USB-C vendido por separado, un detalle importante antes de comprarlo.

En cuanto al diseño, el Xbox Nano llega en color blanco, con detalles en negro y los botones ABXY en los colores clásicos de la marca. Su silueta es más rectangular que la del mando convencional, lo que le da un aire retro sin perder la identidad visual de Xbox.

La batería recargable es una de las novedades más prácticas. En lugar de depender de pilas desechables, el Nano incorpora una batería interna de litio, aunque Microsoft aclara que el cable USB-C necesario para cargarlo no viene incluido en la caja.

El botón de acción programable también suma valor. Puede configurarse desde la aplicación Xbox Accessories para tomar capturas, grabar gameplay o activar accesos directos que uses con frecuencia, algo muy útil cuando juegas desde el móvil o la televisión.

Compatibilidad con Xbox Series X|S, móviles y televisores

La compatibilidad es uno de los grandes argumentos del Xbox Nano. Funciona con Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One mediante Xbox Wireless, por lo que puede usarse como mando adicional para jugar en casa sin necesidad de configuraciones complicadas.

También se conecta por Bluetooth a PC con Windows 10 u 11, tablets, teléfonos Android y dispositivos iOS. Esto lo convierte en una opción muy atractiva para Xbox Cloud Gaming, sobre todo si sueles jugar desde el móvil o quieres llevar un control contigo cuando sales de casa.

Además, el Nano es compatible con ciertos televisores inteligentes. Microsoft está trabajando con Samsung en una promoción de fin de año en Estados Unidos que incluirá el mando y dos meses de Game Pass Ultimate para nuevos suscriptores con la compra de televisores Samsung seleccionados.

La compañía también prepara una oferta similar con Meta en Estados Unidos, que incluirá el Xbox Nano y dos meses de Game Pass Ultimate para nuevos miembros con la compra de un Meta Quest. Estas alianzas refuerzan la idea de que Xbox quiere llevar sus juegos más allá de la consola tradicional.

Para quién es el Xbox Nano

El Xbox Nano está pensado para jugadores con manos más pequeñas, niños, familias que quieren un mando extra para compartir o usuarios que priorizan la portabilidad. Microsoft lo presenta como una forma sencilla de acercar los videojuegos a más personas, sin exigir una inversión alta ni una configuración compleja.

También encaja muy bien con Xbox Cloud Gaming. Si tienes una suscripción a Game Pass Ultimate, puedes conectar el Nano a un teléfono, tablet o televisor compatible y jugar cientos de títulos sin depender de una consola encendida.

Con un precio de $49,99 dólares, batería recargable, Bluetooth, Xbox Wireless y compatibilidad con consolas, móviles y televisores, el Xbox Nano se perfila como uno de los accesorios más interesantes del catálogo de Xbox para esta temporada. Sus reservas ya están abiertas y su llegada oficial está prevista para el 4 de noviembre de 2026.

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