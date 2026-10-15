Adolfo Bofo Bautista concluye su carrera de entrenador y apunta al banquillo de Chivas

Adolfo Bautista encendió la ilusión de la fanaticada rojiblanca al confirmar que concluyó formalmente sus estudios como director técnico. El histórico y polémico exfutbolista del Guadalajara confesó que mantiene el firme objetivo de tomar las riendas del banquillo tapatío en un futuro mediano.



El popular “Bofo” enfatizó que el enorme cariño y la deuda moral que tiene con la institución del Rebaño Sagrado lo impulsan a buscar esta oportunidad en los banquillos. El exatacante de las Chivas dejó en claro que no pretende adelantarse a los procesos y primero buscará picar piedra en los circuitos menores.

BOFO QUIERE ENTRENAR AL REBAÑO?



Adolfo Bautista señala que tiene pendiente su partido homenaje en Chivas y sueña con regresar a la institución desde los banquillos



“Había un directivo nefasto y no se pudo. Ojalá se pueda hacer o en un futuro dirigir a Chivas”?? pic.twitter.com/eb5xx0OrlZ — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 15, 2026



Bautista aseguró que la relación con el club quedó a mano tras entregarle campeonatos y sudar la camiseta en las canchas más difíciles del continente. El nuevo estratega enfocaría toda su preparación táctica en devolverle la grandeza al cuadro de Verde Valle a través de títulos y un fútbol ofensivo.



Por otra parte, el ídolo del campeonísimo ventiló los trapos sucios del pasado al revelar la triste razón por la que nunca recibió un partido de despedida oficial con el club. El exjugador tricolor destapó que el nefasto directivo José Luis Higuera bloqueó por completo el homenaje planeado en vida por Jorge Vergara.



El “Bofo” detalló que la directiva de ese polémico ciclo saboteó el evento de última hora debido a puros problemas de logística y diferencias personales en las oficinas de pantalón largo. A pesar de los tragos amargos corporativos, el exfutbolista se mantiene a la espera de reencontrarse con su gente en el Estadio Akron.

“No alzo la mano, primero hay que trabajar” ?



Adolfo Bautista habló sobre la posibilidad de algún día dirigir al Rebaño Sagrado. ??@Freddyolivarez pic.twitter.com/wUNbeJNL0v — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 15, 2026



Finalmente, el ex dorsal 100 del Guadalajara expresó su profundo orgullo al ver que las nuevas generaciones de canteranos emulan sus festejos sobre el rectángulo verde. Bautista consideró que replicar sus celebraciones en los clásicos es la prueba viviente de la huella imborrable que dejó grabada en el nido de Chivas.

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