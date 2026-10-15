Cuidado con la pantalla del iPhone Duo: repararla puede costarte lo mismo que un iPhone nuevo

Una caída puede convertir tu iPhone Duo en una factura de casi $1,000 dólares. Si la pantalla interna plegable se daña y no tienes AppleCare Plus, Apple cobra 999 dólares por reemplazarla, un monto que se acerca peligrosamente al precio de algunos iPhone nuevos.

¿Cuánto cuesta reparar un iPhone Duo sin AppleCare?

Apple ya publicó sus estimados de reparación para el iPhone Duo sin cobertura, y la lista confirma que un plegable premium también implica reparaciones premium. El daño en la pantalla interna es el golpe más fuerte, con un costo de $999 dólares, mientras que “otros daños” escala hasta $1,499 dólares.

Daño en la capa protectora, $49 dólares .

. Cristal trasero, $199 dólares .

. Batería, $229 dólares .

. Cámara trasera, $229 dólares .

. Pantalla externa, $379 dólares .

. Pantalla externa y cristal trasero, $509 dólares .

. Pantalla interna, $999 dólares .

. Otros daños, $1,499 dólares.

La clave está en que la pantalla interna es el componente más delicado y caro de un teléfono plegable. No es un simple panel externo que puedes reemplazar con relativa facilidad, sino la superficie flexible que hace posible toda la experiencia del iPhone Duo.

¿Conviene contratar AppleCare Plus para el iPhone Duo?

Para muchos compradores, la respuesta será un sí bastante claro, especialmente si planean llevar el teléfono a todas partes. Con AppleCare Plus, el reemplazo de la pantalla interna baja de $999 dólares a $99 dólares, y los daños accidentales “otros” también quedan en $99 dólares.

El reemplazo de la pantalla interna pasa de $999 dólares a $99 dólares .

pasa de a . Los daños accidentales clasificados como “otros” también bajan a $99 dólares .

también bajan a . El reemplazo de batería queda sin costo, frente a los $229 dólares que costaría sin cobertura.

que costaría sin cobertura. AppleCare Plus con Theft and Loss cuesta $19.99 dólares al mes, $199.99 dólares al año o $399 dólares en un solo pago.

Eso significa que un solo incidente grave con la pantalla interna puede recuperar buena parte de lo pagado por el plan. La cobertura no es gratis, pero para un dispositivo tan caro puede marcar una diferencia enorme en el momento menos oportuno.

¿Puede salir tan caro como comprar un iPhone nuevo?

Sí, y no es exageración. El iPhone Duo parte en $1,999 dólares, por lo que una reparación de pantalla interna de $999 dólares equivale aproximadamente a la mitad del precio del equipo.

Una reparación de pantalla interna sin AppleCare cuesta $999 dólares , cerca de la mitad del precio del iPhone Duo.

sin AppleCare cuesta , cerca de la mitad del precio del iPhone Duo. Un daño grave clasificado como “otros daños” puede llegar a $1.499 dólares .

puede llegar a . Eso deja al propietario a solo $500 dólares de comprar un iPhone Duo completamente nuevo.

de comprar un iPhone Duo completamente nuevo. Con AppleCare Plus, ese mismo tipo de reparación costaría $99 dólares, una diferencia de $1,400 dólares.

En otras palabras, no se trata solo de cuidar la pantalla plegable, sino de entender que cualquier reparación importante puede transformar un accidente en una decisión financiera seria. Para quienes ya invirtieron casi $2,000 dólares en el dispositivo, AppleCare Plus se percibe menos como un extra opcional y más como un seguro para proteger una compra muy costosa.

La buena noticia es que los daños menores no son tan dramáticos. Un problema en la capa protectora cuesta $49 dólares y el cristal trasero $199 dólares, cifras mucho más manejables que un reemplazo completo de la pantalla interna.

Aun así, el mensaje de Apple es evidente. El iPhone Duo ofrece una experiencia plegable de gama alta, pero sus reparaciones también son de gama alta, y protegerlo desde el primer día puede evitar que un descuido termine costando casi lo mismo que un teléfono completamente nuevo.

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