El fútbol americano colegial se viste de luto tras la trágica muerte de Tyler Ulrich

El fútbol americano universitario de los Estados Unidos se vistió de luto total tras confirmarse el trágico y doloroso fallecimiento del joven defensivo Tyler Ulrich. El talentoso jugador de la escuadra de Southern Nazarene University perdió la vida este jueves 15 de octubre a los 21 años de edad, luego de pasar 5 días hospitalizado en estado crítico dentro de una clínica especializada en traumatismos cerebrales.

La pesadilla de la organización comenzó el pasado sábado 10 de octubre durante el ríspido encuentro liguero donde los Crimson Storm midieron fuerzas ante la poderosa escuadra de Ouachita Baptist, el cual concluyó con una estrepitosa pizarra en contra de 49-14. El elemento defensivo sufrió un brutal impacto en las trincheras que obligó al cuerpo médico a detener por completo las acciones del partido.

Tyler Ullrich, de 21 años, falleció hoy luego de días de estar en recuperación por un golpe en la cabeza durante el partido del fin de semana. Ullrich es el 4o chico que fallece este año en el football universitario/prepa en USA #NCAA #RIP pic.twitter.com/wPoH1YiSbK — ? Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) October 16, 2026

La gravedad de la situación médica obligó a los oficiales de la NCAA a suspender el desarrollo del compromiso durante aproximadamente 45 minutos sobre el emparrillado de juego. Los asistentes presenciaron con el corazón en un hilo las intensas maniobras de primeros auxilios que el personal de emergencias le brindaba al joven atleta antes de autorizar su traslado urgente en ambulancia hacia el nosocomio.

Mark Ulrich, padre del deportista norteamericano, reveló en sus plataformas oficiales que su hijo sufrió un trauma severo en la región de la cabeza que colapsó de forma inmediata sus funciones motrices. La familia y los integrantes de la plantilla mantuvieron la fe en un milagro médico hasta las últimas consecuencias, pero desafortunadamente el deceso se decretó formalmente a las 11:13 de la mañana de este jueves.

‘I know miracles do happen’: Family prays for SNU football player Tyler Ulrich after critical injury pic.twitter.com/FilPPPqvkl — News 9 (@NEWS9) October 13, 2026

La comunidad estudiantil de Southern Nazarene University, institución perteneciente a la División II de la NCAA con sede oficial en el estado de Oklahoma, emitió un desgarrador comunicado en sus perfiles institucionales. La directiva académica manifestó que la terrible pérdida se resiente profundamente en cada rincón del campus, ordenando la suspensión total de las actividades deportivas del fin de semana.

Como muestra de respeto ante el dolor de la familia, las autoridades colegiales cancelaron de inmediato el partido liguero que estaba programado para este sábado contra Southwestern Oklahoma State. El entrenador en jefe Dustin Hada recordó al deportista como un auténtico hombre de fe y un ejemplo máximo de fortaleza silenciosa para todos sus compañeros en el vestidor.

Durante la actual temporada competitiva de 2026, el defensivo participó en 6 compromisos oficiales de temporada regular y se consolidó en las pizarras estadísticas como uno de los mejores tacleadores de la organización. Su ausencia dejará un hueco imposible de llenar en el esquema táctico del equipo y una profunda herida en el corazón de la liga universitaria.

We’re deeply saddened by the passing of former Azle football star and Southern Nazarene standout Tyler Ulrich.



Our heartfelt condolences go out to his family, friends, teammates, and the Azle and SNU communities during this difficult time pic.twitter.com/fG9PkDtfoV — Texas Football Life (@txfblife) October 15, 2026

Para intentar mitigar el duro golpe financiero que representa este suceso, los compañeros de la universidad abrieron una campaña digital de recaudación de fondos solidarios a través del internet. Los recursos obtenidos se destinarán de forma íntegra a cubrir los enormes gastos médicos y funerarios que los familiares de la víctima tuvieron que afrontar en este mes de octubre.

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