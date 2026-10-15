La audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán fue aplazada hasta abril de 2027

La audiencia de seguimiento del proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue aplazada nuevamente y quedó programada para el 14 de abril de 2027, a las 10:30 horas, en el Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois, con sede en Chicago, Estados Unidos.

La comparecencia estaba prevista para el 7 de diciembre de 2026. Sin embargo, una notificación judicial estableció la cancelación de esa fecha y la reprogramación de la audiencia para abril del próximo año.

La modificación se realizó por acuerdo entre las partes involucradas en el proceso, según reveló el semanario Expansión.

El documento judicial también establece que el plazo procesal correspondiente queda excluido hasta la nueva fecha, conforme a las disposiciones legales estadounidenses.

#Nacional??| La audiencia de Ovidio Guzmán fue reprogramada para el 14 de abril de 2027. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán tenía prevista su comparecencia ante la justicia estadounidense para el próximo 7 de diciembre. pic.twitter.com/LC5I7tXxIJ — Martha Berra (@MarthaIBerraA) October 15, 2026

Se declara culpable de cuatro cargos

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Como parte del acuerdo, aceptó pagar una multa de 80 millones de dólares. Su situación jurídica permanece pendiente de la resolución judicial correspondiente en Estados Unidos.

Guzmán López fue extraditado desde México el 15 de septiembre de 2023, después de haber sido detenido el 5 de enero de ese año durante un operativo realizado en Jesús María, Culiacán, Sinaloa.

La nueva fecha representa otro aplazamiento en el proceso que enfrenta ante la justicia estadounidense.

La audiencia había sido programada para el 28 de octubre de 2026 y posteriormente se trasladó al 7 de diciembre, antes de fijarse para abril de 2027.

La próxima comparecencia permitirá dar seguimiento al caso ante la jueza federal Sharon Johnson Coleman, en Chicago.

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