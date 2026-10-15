Presunto sicario del CJNG confesó a una televisora italiana que incineró cientos de cuerpos

Un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aseguró haber incinerado personalmente a 250 personas en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, durante una entrevista con la periodista italiana Stefania Battistini, difundida por el noticiero TG1 de la televisión pública de Italia.

En el reportaje, transmitido el 10 de octubre, el hombre apareció con el rostro cubierto y afirmó que en el predio se cometieron más de 500 asesinatos. Sin embargo, sus declaraciones fueron rechazadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo quemé personalmente 250 personas”, sostuvo el entrevistado, quien también aseguró que durante una sola noche fueron ejecutadas 20 personas en el lugar.

El supuesto sicario manifestó que continúa vinculado con la organización criminal y describió su actividad como parte de las labores que realiza bajo las órdenes de un superior. También afirmó que recibía 4,000 pesos por su trabajo, independientemente del número de personas que asesinara.

Asegura que colabora con colectivos de búsqueda

Durante la conversación con Battistini, el hombre afirmó que mantiene contacto secreto con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco y que ha proporcionado información sobre posibles lugares donde podrían localizarse restos humanos.

Como ven?



Un sicario del CJNG confesó a @Tg1Rai haber desaparecido y quemado cientos de cuerpos en el Rancho Izaguirre.



Dijo que ejecutaron a más de 500 personas, él quemó unas 250, y que los restos siguen enterrados alrededor.



La entrevista es de hace un par de días.? — Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) October 13, 2026

Según su testimonio, todavía podrían encontrarse fragmentos óseos y dientes en las inmediaciones del Rancho Izaguirre, aunque advirtió que una parte de los cuerpos nunca podría recuperarse debido a la supuesta destrucción mediante incineración.

La entrevista reavivó las interrogantes sobre lo ocurrido en el predio, cuyo nombre cobró relevancia nacional en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al lugar y reportó el hallazgo de cientos de prendas de vestir, zapatos, mochilas y restos óseos calcinados.

El sitio había sido intervenido previamente por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, cuando fueron detenidas diez personas.

FGR rechaza la versión de una incineración masiva

Tras la difusión del reportaje, la FGR informó que considera falsa la declaración del presunto integrante del CJNG respecto a la incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre.

La dependencia señaló que el procesamiento pericial del inmueble registraba un avance del 92 por ciento y que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos había llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con el campo de adiestramiento.

La institución agregó que las investigaciones incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles, realizados bajo control judicial, así como testimonios de víctimas.

La postura de la Fiscalía mantiene la controversia sobre el funcionamiento del predio y las circunstancias en las que fueron localizados los restos humanos.

Hasta el momento, las afirmaciones del hombre entrevistado por la televisora italiana no han sido presentadas como hechos acreditados por la autoridad.

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