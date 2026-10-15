El gas invisible que puede acumularse en tu casa y causar cáncer de pulmón: cómo detectarlo

Una casa puede estar limpia, bien ventilada y no presentar ningún problema aparente, pero tener en su interior concentraciones elevadas de un gas radiactivo capaz de aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Se llama radón y, a diferencia del humo o de otros contaminantes, no se puede ver, oler ni detectar por sus síntomas inmediatos.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) estima que la exposición al radón provoca alrededor de 21,000 muertes por cáncer de pulmón cada año en el país. Es la segunda causa principal de este cáncer, después del tabaquismo, y uno de los riesgos ambientales domésticos que pueden prevenirse.



El problema es que muchas personas desconocen si su vivienda tiene niveles elevados. La American Lung Association recuerda que el gas puede acumularse tanto en construcciones antiguas como nuevas, con sótano o sin él. Y que la única manera de saber cuánto radón hay dentro de una casa es realizar una medición.

El radón es un gas radiactivo invisible e inodoro que puede ingresar a las viviendas a través de grietas y aberturas en los cimientos. La exposición prolongada aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Imagen ilustrativa. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Qué es el radón y cómo entra a las viviendas

El radón es un gas radiactivo que se produce naturalmente cuando el uranio presente en las rocas y el suelo se descompone. En espacios abiertos suele dispersarse, pero dentro de una vivienda puede concentrarse al ingresar por pequeñas grietas en los cimientos, juntas de construcción, huecos alrededor de tuberías y otras aberturas conectadas con el terreno.

Las concentraciones suelen ser mayores en sótanos y plantas inferiores, aunque también pueden registrarse niveles elevados en otros pisos.

El riesgo no depende exclusivamente de la antigüedad del inmueble ni de su apariencia. Dos casas vecinas pueden presentar niveles muy diferentes.

Qué síntomas provoca el radón y por qué es peligroso

Una de las características más preocupantes es que la exposición al radón no produce síntomas inmediatos que permitan advertir su presencia. El peligro aparece con la exposición prolongada. Al respirar aire contaminado, los productos radiactivos derivados del radón pueden depositarse en las vías respiratorias y dañar las células de los pulmones.

Con el paso de los años, ese daño puede contribuir al desarrollo de cáncer. Los CDC advierten que las personas que fuman y están expuestas al radón tienen un riesgo especialmente elevado. Sin embargo, quienes nunca fumaron también pueden desarrollar cáncer de pulmón relacionado con este gas.

No existe un análisis médico rutinario que permita determinar si una vivienda contiene radón. La prevención depende de medir directamente el aire interior.

Cómo saber si tu casa tiene radón

No hace falta esperar a que aparezcan problemas de salud para comprobarlo. Existen kits domésticos que permiten medir la concentración del gas. La EPA distingue dos tipos principales de pruebas:

Pruebas de corta duración: Miden el radón durante un período que puede ir de dos a 90 días, según el dispositivo. Son útiles para obtener una primera evaluación.

Miden el radón durante un período que puede ir de dos a 90 días, según el dispositivo. Son útiles para obtener una primera evaluación. Pruebas de larga duración: Permanecen instaladas más de 90 días y proporcionan una estimación más representativa de la exposición promedio anual. Los dispositivos deben colocarse siguiendo las instrucciones del fabricante, normalmente en el nivel más bajo de la vivienda que se utiliza regularmente.

Algunas pruebas requieren enviar el detector a un laboratorio. También es posible contratar a un profesional certificado para realizar la medición.

La EPA recomienda repetir las pruebas en determinadas circunstancias, especialmente después de reformas que puedan modificar la ventilación o el contacto de la vivienda con el terreno.

Qué niveles de radón son peligrosos

En Estados Unidos, la concentración de radón se mide en picocurios por litro de aire (pCi/L). La EPA establece las siguientes recomendaciones:

Menos de 2 pCi/L: Mantener vigilancia y repetir mediciones cuando corresponda.

Entre 2 y menos de 4 pCi/L: Considerar medidas para reducir la concentración.

4 pCi/L o más: Tomar medidas para reducir el radón.

No existe un nivel de exposición al radón que se considere completamente libre de riesgo. El valor de 4 pCi/L es un umbral de actuación recomendado por la EPA, no una frontera entre aire seguro y peligroso.

Si una primera medición detecta niveles elevados, puede ser necesario confirmarla siguiendo las indicaciones de la agencia antes de decidir las medidas de mitigación.

Qué hacer si descubres niveles altos de radón en casa

Encontrar radón en una vivienda no significa que sea necesario abandonarla ni realizar una reconstrucción completa.

En muchos casos, la solución consiste en instalar un sistema que extrae el gas acumulado debajo de los cimientos y lo conduce hacia el exterior mediante tuberías y un ventilador. Estos sistemas deben diseñarse según las características de la construcción y ser instalados por profesionales calificados.

Sellar grietas puede ayudar, pero por sí solo generalmente no constituye una solución suficiente cuando existen concentraciones elevadas. Después de la instalación, es necesario volver a medir el radón para comprobar que los niveles disminuyeron.

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Dónde conseguir una prueba de radón gratis en Estados Unidos

Una de las alternativas más accesibles es consultar los programas estatales de control de radón. La EPA señala que algunos departamentos de salud locales y estatales distribuyen kits gratuitos o con descuentos. También pueden adquirirse en tiendas de mejoras para el hogar y a través de proveedores especializados.

Los residentes pueden consultar los recursos oficiales en EPA: dónde conseguir una prueba de radón. También está disponible el teléfono 1-800-SOS-RADON (1-800-767-7236) para obtener información sobre kits de medición.

La American Lung Association ofrece pruebas gratuitas o de bajo costo en determinados mercados, según disponibilidad.

En qué estados hay más riesgo de radón

La EPA dispone de un mapa nacional de zonas de radón, que identifica regiones con mayor potencial de concentraciones elevadas. Sin embargo, esa clasificación no permite determinar si una vivienda específica es segura.

Crédito: EPA | Cortesía

Se han detectado casas con niveles elevados en todos los estados, incluidas zonas clasificadas como de menor riesgo. Por esa razón, las autoridades recomiendan realizar pruebas independientemente del lugar donde se viva, especialmente al comprar una propiedad, terminar una remodelación importante o convertir un sótano en dormitorio.

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