Un número significativo de quienes padecen adenocarcinoma pulmonar no son fumadores, como el papa León XIV

Durante décadas, el cáncer de pulmón ha ido asociado a una imagen casi automática: la del fumador. Esa relación existe y sigue siendo la más fuerte, pero ya no explica todo el panorama. Cada vez más especialistas advierten de que una proporción creciente de los pacientes, que en algunos grupos, como las mujeres jóvenes, y en determinadas regiones supera la mitad, nunca ha encendido un cigarrillo o lo dejó hace mucho tiempo. El tema vuelve al tapete al conocerse el adenocarcinoma pulmonar padecido por el papa León XIV, que le fue recién extirpado.

Es de destacar que, aunque en la población general el tabaco sigue estando detrás de la gran mayoría de los casos de cáncer de pulmón, los fumadores activos tienen un riesgo muy superior al de quienes no fuman, no es una afección exclusiva de fumadores.

Al estudiar los diagnósticos por perfiles, aparece un dato llamativo: entre las personas que nunca han fumado, y sobre todo entre las mujeres y en ciertas zonas de Asia, el cáncer de pulmón se concentra en un porcentaje mucho mayor del esperado. A ello se suma otro fenómeno: a medida que cae el consumo de tabaco en muchos países, el peso relativo de los casos en no fumadores aumenta, aunque su número absoluto no lo haga con la misma rapidez.

Al tabaco se le atribuye aproximadamente el 85% de los casos. Entre el 10% y el 20% de los cánceres de pulmón ocurren en personas que nunca fumaron o fumaron muy poco. De esos casos en no fumadores, entre el 50% y el 60% son adenocarcinomas, según los CDC. En los Estados Unidos, entre 20,000 y 40,000 casos cada año ocurren en personas que nunca han fumado o fumaron menos de 100 cigarrillos en su vida.

Las causas que no se ven

¿Por qué enferman quienes no fuman? Los expertos señalan varios factores, casi todos invisibles en la vida cotidiana:

El gas radón. Es un gas radiactivo natural que emana del subsuelo y se acumula en sótanos y viviendas mal ventiladas. Está considerado la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco y la primera entre los no fumadores en numerosos estudios.

Es un gas radiactivo natural que emana del subsuelo y se acumula en sótanos y viviendas mal ventiladas. Está considerado la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco y la primera entre los no fumadores en numerosos estudios. La contaminación del aire. Las partículas finas (PM2,5) procedentes del tráfico, la industria y la combustión se han vinculado con un mayor riesgo, y la Organización Mundial de la Salud clasifica la contaminación atmosférica exterior como carcinógeno.

Las partículas finas (PM2,5) procedentes del tráfico, la industria y la combustión se han vinculado con un mayor riesgo, y la Organización Mundial de la Salud clasifica la contaminación atmosférica exterior como carcinógeno. El humo de segunda mano. Convivir con fumadores durante años eleva el riesgo de quienes jamás han fumado.

Convivir con fumadores durante años eleva el riesgo de quienes jamás han fumado. Exposiciones laborales. El amianto, la sílice, el níquel, el arsénico o los humos de motores diésel siguen presentes en ciertos oficios.

El amianto, la sílice, el níquel, el arsénico o los humos de motores diésel siguen presentes en ciertos oficios. La combustión doméstica. En algunas regiones, cocinar o calentarse con carbón o leña en espacios cerrados supone una exposición prolongada.

En algunas regiones, cocinar o calentarse con carbón o leña en espacios cerrados supone una exposición prolongada. Factores genéticos. Determinadas mutaciones, como las que afectan al gen EGFR o a reordenamientos de ALK, son más frecuentes en pacientes no fumadores, especialmente mujeres, y han abierto la puerta a tratamientos dirigidos.

El estigma, un segundo diagnóstico

Para muchos pacientes, la enfermedad llega acompañada de una pregunta incómoda: «¿Usted fumaba?». Las asociaciones de pacientes denuncian que el estigma asociado al tabaco provoca culpa en quienes fuman y, paradójicamente, incredulidad en quienes no lo hacen. Esa percepción tiene consecuencias clínicas: los síntomas persistentes, como tos prolongada, falta de aire, dolor torácico o pérdida de peso inexplicada, pueden atribuirse a otras causas más benignas en una persona no fumadora, lo que retrasa el diagnóstico.

El retraso importa. El cáncer de pulmón se detecta con frecuencia en fases avanzadas, cuando las opciones de curación son menores. Los programas de cribado con tomografía computarizada de baja dosis han demostrado reducir la mortalidad, pero suelen dirigirse a fumadores o exfumadores de alto riesgo, por lo que quienes nunca han fumado quedan fuera de ellos.

Un mensaje doble

La conclusión que subrayan los médicos es doble. Por un lado, no hay que bajar la guardia frente al tabaco, que continúa siendo el principal factor evitable. Por otro lado, conviene desterrar la idea de que el cáncer de pulmón es “una enfermedad de fumadores”. Cualquier persona con síntomas respiratorios persistentes debería consultar a su médico, sin miedo ni vergüenza, y sin que su historial con el tabaco condicione la rapidez de las pruebas.

“El cáncer de pulmón no pregunta si uno fumaba”, resumen desde varias sociedades científicas. Reconocerlo es el primer paso para diagnosticar antes, tratar mejor y reducir el estigma que todavía rodea a esta enfermedad.

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