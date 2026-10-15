Sentencian a entrenador de gimnasia que grabó a niñas en el baño de un gimnasio de Mississippi

Un prominente entrenador de gimnasia juvenil fue sentenciado a 90 años de prisión por grabar en secreto a sus jóvenes alumnas mientras se desvestían y usaban el baño en un gimnasio de Mississippi, en un caso que conmocionó al deporte.

La jueza federal Kristi Johnson impuso la pena máxima posible a Sean Gardner, ordenando que cumpla 30 años de prisión por cada uno de los tres cargos federales de producción de pornografía infantil de los que se declaró culpable.

La sentencia probablemente equivalga a cadena perpetua para Gardner, de 39 años.

El arresto de Gardner el verano pasado por el FBI, reportado inicialmente por Associated Press, reavivó las dudas sobre si las autoridades de gimnasia estadounidenses habían hecho lo suficiente para proteger a las atletas del abuso sexual a manos de un entrenador influyente.

Gardner se declaró culpable de colocar una cámara oculta en un baño de un gimnasio en Purvis, Mississippi, entre diciembre de 2017 y abril de 2018 para grabar a sus alumnas.

Los investigadores afirman que creó videos con primeros planos de al menos 10 menores desnudos o desvistiéndose, los cuales fueron recuperados de sus computadoras años después, durante una investigación por denuncias de abuso sexual a gimnastas en Iowa.

Según una declaración jurada del FBI, los investigadores incautaron aproximadamente 50 videos y 400 fotos de la residencia de Gardner como evidencia. Supuestamente, en uno de los videos se ve a Gardner apagando la cámara.

Varias de sus exalumnas del Instituto de Gimnasia y Danza Chow en West Des Moines, Iowa, han denunciado ante la policía y en demandas civiles que se aprovechó de su posición para abusar de ellas.

El instituto fue fundado por el reconocido entrenador Liang “Chow” Qiao, conocido por formar campeones olímpicos. Gardner entrenó a varias jóvenes promesas y fue director de una competencia anual de invierno que atraía a cientos de gimnastas a Iowa.

Una de las exalumnas de Gardner declaró a CBS News en mayo de 2026 que él era carismático y que, debido a su corta edad, no se percató de que su comportamiento era inusual, especialmente al final de los entrenamientos.

“Todas nos poníamos en fila para recibir un abrazo, y él nos besaba en la frente y nos daba una palmadita en el trasero“, contó Liberty Raines, quien tenía 11 años cuando se unió a Jump’In Gymnastics en Purvis.

Añadió que ese ritual ponía fin a casi todos los entrenamientos. “Era algo tan normal”, dijo Raines. “Creo que ninguna de nosotras le daba importancia”.

Por otra parte, la jefa de Gardner en Mississippi declaró por correo electrónico que informó a USA Gymnastics sobre el comportamiento inapropiado de Gardner en enero de 2018.

Gardner se trasladó posteriormente al gimnasio de Chow en Iowa en 2018, donde comenzó a entrenar a Finley Weldon, una talentosa gimnasta de 11 años con aspiraciones olímpicas.

Weldon declaró a CBS News en una entrevista el año pasado que Gardner actuó de forma extraña desde el principio, haciendo bromas inapropiadas y preguntando a chicas adolescentes sobre su vida sexual.

“Sabía que algo no andaba bien con él”, dijo Weldon.

Weldon afirma que Gardner la tocaba de forma inapropiada mientras estiraba y mientras la ayudaba durante sus entrenamientos de gimnasia.

Las demandas civiles contra Gardner alegan que los organismos supervisores de la gimnasia, USA Gymnastics y el U.S. Center for SafeSport, fueron informados sobre la conducta inapropiada de Gardner en 2017, pero no tomaron medidas para expulsarlo del deporte durante años.

SafeSport suspendió temporalmente a Gardner en 2022 después de que una gimnasta del gimnasio de Chow denunciara abuso sexual, y Chow lo despidió entonces.

SafeSport ha declarado que, durante su investigación, descubrió que Chow y otros entrenadores estaban al tanto de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Gardner, pero no las reportaron al centro, tal como lo exige su normativa.

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