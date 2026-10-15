Trump insiste en que los cárteles controlan México y asegura que se lo dijo a Sheinbaum en su cara

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la capacidad del gobierno mexicano para combatir a las organizaciones del narcotráfico y aseguró que ya le expresó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum su preocupación por el poder de los cárteles.

Durante un almuerzo celebrado este jueves en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario republicano insistió en que los grupos criminales ejercen el control de México, una afirmación que ha repetido en distintas ocasiones para justificar su presión sobre el gobierno vecino en materia de seguridad.

“Lamentablemente, los carteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los carteles controlan México”, declaró Trump ante los asistentes. El presidente estadounidense no precisó cuándo habría transmitido ese mensaje a Sheinbaum ni confirmó si lo abordó durante su conversación telefónica más reciente con la mandataria mexicana.

Trump sostuvo que México debería intensificar sus operaciones contra las organizaciones criminales, aunque cuestionó la capacidad de las autoridades para hacerlo. “México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”, afirmó. Sus declaraciones vuelven a colocar la cooperación bilateral contra el narcotráfico en el centro de la relación entre Washington y Ciudad de México, en un contexto de desacuerdos sobre el alcance de la intervención estadounidense en territorio mexicano.

? BREAKING: President Trump reveals he told Mexican President Claudia Sheinbaum to her FACE that the cartels RUN HER COUNTRY ? and it has to stop



The cartels own her!



"Unfortunately, the cartels run Mexico. I tell that to the president of Mexico, she's not happy…the cartels? pic.twitter.com/n5KMGsYKHs — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 15, 2026

Trump presume ataques contra embarcaciones y anticipa más presión

Durante el mismo encuentro, Trump defendió la campaña militar estadounidense contra embarcaciones que su gobierno identifica como presuntas narcolanchas. Aseguró que el flujo de drogas por vía marítima disminuyó 97% desde el inicio de los ataques y que el tráfico de fentanilo cayó 64%, aunque no presentó detalles que permitieran verificar esas cifras.

El republicano también afirmó que las autoridades estadounidenses conocen la ubicación de los integrantes de las organizaciones criminales y advirtió que todavía no ha lanzado un “ataque total por tierra”. Al describir los operativos marítimos, Trump imitó el sonido de los misiles que impactan las embarcaciones y defendió la ofensiva al argumentar que las drogas transportadas provocan miles de muertes. “Cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas”, sostuvo, en referencia al fentanilo.

Incluso bromeó con que “ya nadie sale a pescar”, en medio de las críticas por las muertes registradas durante estos operativos y las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo. El mandatario ha utilizado reiteradamente el argumento de que los cárteles controlan México para presionar por una mayor participación militar estadounidense contra el crimen organizado.

Sheinbaum, por su parte, rechaza que fuerzas de Estados Unidos realicen operaciones militares unilaterales en territorio mexicano, al considerar que una medida de ese tipo vulneraría la soberanía nacional. La presidenta anunció recientemente una reunión con el embajador estadounidense Ronald Johnson y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para abordar asuntos de la agenda bilateral, incluidos temas de seguridad y cooperación policial pendientes.

La nueva declaración de Trump anticipa que el combate al narcotráfico seguirá siendo un punto de tensión entre ambos gobiernos, particularmente por las diferencias sobre quién debe dirigir las operaciones y bajo qué condiciones.

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