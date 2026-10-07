Trump vuelve a imitar a Sheinbaum y asegura que le rogó no cambiar el nombre del Golfo

El presidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa su polémica versión sobre una supuesta llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien imitó públicamente mientras relataba cómo, según él, le pidió que no cambiara el nombre del Golfo de México.

Durante un acto con integrantes de la Marina estadounidense en Baltimore, Maryland, el martes 6 de octubre, Trump aseguró que Sheinbaum lo contactó después de que ordenara utilizar el nombre “Golfo de América” en la nomenclatura oficial de Estados Unidos.

“Fue un momento un poco complicado cuando hice eso. Recibí una llamada de la presidenta de México. Era una mujer muy agradable, hermosa, con una voz preciosa”, relató el mandatario, según videos que circulan en redes sociales.

Trump afirma oootra vez Claudia Sheinbaum rogó para evitar el cambio del nombre del Golfo de México.



?? “‘¡No, no, presidente!'?Una mujer hermosa. Una voz hermosa. Y dijo: '¡No, no, presidente!'… '¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dígame que no es así!'.” pic.twitter.com/jSPe70cdqU — Jesús García ? (@JesusGar) October 7, 2026

Trump incluso recreó la supuesta voz de Sheinbaum y afirmó que ella le habría dicho: “No, no, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es así”.

Después, siempre de acuerdo con su relato, él respondió: “Lo siento, señora. Es así. Cambiamos el nombre del golfo de México por el de golfo de América”.

La Presidencia de México no ha confirmado públicamente que la conversación haya ocurrido en los términos descritos por Trump.

El dato del 93% que Trump utilizó para defenderse

El mandatario estadounidense añadió otro argumento para justificar su decisión: aseguró que Estados Unidos posee 93% de la costa del Golfo, mientras que México tendría solamente 7%.

“Nosotros tenemos el 93 % de la costa. Ellos tienen el 7 %, y nunca me pareció lógico que se llamara golfo de México”, afirmó Trump.

Sin embargo, esa cifra tampoco coincide con los datos disponibles. EFE señala que distintos cálculos sobre los litorales del Golfo muestran una distribución mucho más equilibrada entre ambos países, e incluso algunas estimaciones colocan a México ligeramente por encima.

Datos citados por Euronews a partir de información de la Conabio ubican a México con 47.67% del espacio marítimo del Golfo y a Estados Unidos con 44.75%.

Sheinbaum ha rechazado reiteradamente el nombre de “Golfo de América” y ha defendido el uso de Golfo de México. La disputa continúa mientras la denominación impulsada por Trump se mantiene para efectos oficiales.

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