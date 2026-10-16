Diego Lainez: “La selección siempre va a ser una prioridad para mí”

Diego Lainez mantiene abierta la posibilidad de regresar a la selección mexicana, pese a haberse quedado fuera de las convocatorias definitivas para los Mundiales de Qatar 2022 y Norteamérica 2026. El futbolista de Tigres UANL aseguró que vestir la camiseta nacional sigue siendo uno de sus objetivos, aunque las ausencias en las últimas dos Copas del Mundo no representan una frustración que le impida continuar con su carrera.

“La selección siempre va a ser una prioridad para mí, sin importar que haya tenido momentos muy duros. No solo quedar fuera del mundial pasado, para Qatar también estaba en muy buen nivel y quedé al margen. Hoy estoy feliz de ver a Rafa (Márquez) aquí y tener siempre abierta la puerta de selección nacional”, declaró el jugador de 26 años.

? Diego Lainez no pierde la fe y busca una oportunidad para volver a la Selección Mexicana ?#LigaMX

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Las palabras del extremo llegaron durante la visita de Rafael Márquez al entrenamiento de Tigres. Lainez no tuvo oportunidad de conversar personalmente con él, pero valoró la presencia del integrante del cuerpo técnico de la selección mexicana y la posibilidad de que el combinado nacional observe de cerca a los jugadores del equipo regiomontano.

El futbolista insistió en que disputar una Copa del Mundo continúa entre sus metas, aunque descartó que no haber participado hasta ahora sea una preocupación constante.

“No es una espina clavada, no me ha tocado estar en un Mundial, pero llevo muchos años en selecciones nacionales, es un objetivo estar en un Mundial, pero no es algo que no me deje dormir“, afirmó.

Europa y Tigres, etapas de aprendizaje para Lainez

La trayectoria de Lainez comenzó en el América, club con el que debutó profesionalmente en 2016. Dos años después, su proyección lo llevó al futbol europeo, cuando fue transferido al Real Betis de España. Sin embargo, no logró consolidarse en el conjunto andaluz y en 2022 pasó al Sporting Braga de Portugal, donde tampoco consiguió establecerse como una figura regular.

Su regreso al futbol mexicano se produjo con Tigres, equipo en el que considera que ha evolucionado como jugador. Aunque las experiencias en Europa no cumplieron todas sus expectativas, el mediocampista sostiene que cada etapa contribuyó a su desarrollo.

“Tengo 10 años de una carrera que me ha hecho feliz. En Europa me costó, tuve destellos, pero en Tigres me hice un jugador más completo y estoy feliz por ello”, explicó.

'DESDE QUE LLEGUÉ A TIGRES VOLVÍ A SER FELIZ (…) ME HICE UN JUGADOR MÁS COMPLETO' ??



??Diego Lainez NO PIERDE EL SUEÑO por demostrar su valía tras quedar fuera del Mundial 2026; eso sí, su labor en los felinos regios será su carta de presentación para Rafael Márquez, ahora? pic.twitter.com/XW9CEuVLn0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 16, 2026

Antes de Qatar 2022, Lainez era considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. No obstante, quedó fuera de la lista definitiva para aquella Copa del Mundo y tampoco consiguió un lugar en la convocatoria para el torneo de 2026, pese a considerar que atravesaba un buen momento deportivo.

El jugador aceptó que las decisiones de selección dependen de los criterios del cuerpo técnico y aseguró que ha asumido su ausencia con naturalidad.

“En la lista final de la selección yo estaba en buen momento, pero es cuestión de gustos y así es el fútbol, quedé fuera. Yo le doy naturalidad a eso. Es bueno que la selección vea a Tigres, fue grata la visita de Rafa, no pude platicar con él, pero siempre será grato recibir este tipo de visitas”, concluyó.

Lainez cuenta con una trayectoria prolongada en las selecciones nacionales, desde las categorías juveniles. En 2021 formó parte del equipo mexicano que consiguió la medalla de bronce, mientras que con la selección mayor ganó la Copa Oro de la Concacaf en 2023 y la Liga de Naciones en 2025.

Con esos antecedentes, el jugador mantiene como prioridad volver a ser considerado para representar a México. Su objetivo de disputar un Mundial sigue vigente, aunque por ahora centra su carrera en Tigres y en el desarrollo que asegura haber alcanzado desde su regreso al país.

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