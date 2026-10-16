El iPhone Duo ya acumula retrasos hasta 2027 y reservarlo ahora implica meses de espera

Estrenar el primer iPhone plegable de Apple va a requerir bastante paciencia. Las reservas del iPhone Duo comenzaron este viernes 16 de octubre y las fechas de entrega se desplazaron rápidamente hasta principios de 2027. Quienes hagan ahora un pedido en la tienda online de Apple tendrán que esperar varios meses para tenerlo en sus manos, con estimaciones que ya apuntan a finales de enero. Todo ello antes de que el dispositivo llegue oficialmente a las tiendas.

El calendario se complicó casi de inmediato. Según Bloomberg, los plazos empezaron a extenderse hasta enero apenas unos minutos después de abrirse los pedidos anticipados. The Verge también reportó que, en menos de una hora, todas las configuraciones mostraban entregas para finales de ese mes. Para quienes esperaban comprarlo durante las fiestas, la ventana inicial de disponibilidad se ha quedado muy corta.

El lanzamiento comercial sigue previsto para el 23 de octubre. Esa fecha corresponde al estreno del producto y a las primeras entregas, mientras que las estimaciones para nuevas reservas online ya se mueven en otro calendario. Conviene tener presente esa diferencia antes de comprar, especialmente si el teléfono iba a ser un regalo o el reemplazo de un equipo que ya está pidiendo jubilación.

Cuándo llegará el iPhone Duo si lo reservas ahora

La referencia para las nuevas reservas es enero de 2027. Los plazos observados este viernes en la tienda estadounidense de Apple sitúan la llegada del iPhone Duo hacia finales de ese mes. Desde la apertura de pedidos, eso supone algo más de tres meses de espera para quienes se incorporen ahora a la lista. Las estimaciones pueden cambiar, por lo que la fecha que aparezca al completar la compra será la que convenga revisar con atención.

El retraso afecta a toda la gama disponible. Bloomberg señala que los nuevos plazos se mostraban en los dos colores y en todas las capacidades de almacenamiento, desde 256 GB hasta 2 TB. Cambiar de acabado o pagar por una versión con más espacio, por tanto, no ofrecía una vía evidente para adelantar la entrega en la tienda online al momento de esos reportes.

La situación de quienes completaron su reserva durante los primeros minutos es diferente. Esos compradores pudieron acceder a la primera tanda prevista para el 23 de octubre. Que una nueva compra muestre enero como fecha estimada no significa que todos los pedidos anteriores se hayan desplazado automáticamente hasta 2027. El dato importante para cada usuario sigue siendo la fecha asociada a su propia orden.

Por qué se retrasan los pedidos del iPhone Duo hasta 2027

Los primeros reportes apuntan a una combinación de demanda elevada y disponibilidad limitada. Bloomberg describe un escenario en el que el inventario inicial resulta insuficiente para absorber el ritmo de reservas del primer teléfono plegable de Apple. La rapidez con la que avanzaron las fechas muestra la presión sobre esas primeras unidades, aunque los plazos de entrega, por sí solos, no permiten calcular cuántos dispositivos se han vendido.

También ayuda a entender la expectación el lugar que ocupa este modelo dentro del catálogo. El iPhone Duo introduce el formato plegable en la familia de teléfonos de Apple y parte de $1,999 dólares en Estados Unidos. La compañía lo ofrece en cuatro capacidades de almacenamiento, con opciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Es una compra considerable, incluso antes de añadir accesorios o servicios.

Con ese precio de entrada, la velocidad a la que se agotó la disponibilidad inmediata llama especialmente la atención. Aun así, conviene mantener las cifras en perspectiva. Los reportes disponibles permiten hablar de una oferta inicial muy ajustada frente a las reservas, pero no establecer un volumen definitivo de ventas. Presentar el retraso como una medida exacta del éxito comercial dejaría fuera una pieza esencial, cuántas unidades había preparadas para el lanzamiento.

Cómo conseguir un iPhone Duo antes de enero de 2027

La disponibilidad en tiendas físicas es uno de los puntos que merece seguimiento. The Verge recuerda que Apple suele reservar algunas unidades para la venta presencial durante sus lanzamientos. Eso abre la posibilidad de encontrar un iPhone Duo antes que mediante una nueva reserva con envío a domicilio, aunque dependerá del inventario de cada establecimiento y no garantiza conseguirlo el primer día.

Para quien esté pensando en acercarse a una Apple Store, lo importante será comprobar la disponibilidad concreta. Una fecha de entrega online situada en enero no describe necesariamente todo el inventario que puede aparecer en el canal presencial. Al mismo tiempo, acudir a una tienda sin una unidad confirmada puede acabar en un viaje sin teléfono, especialmente en un estreno con existencias tan ajustadas.

La otra comprobación fundamental está en el propio pedido. Antes de finalizar la reserva, merece la pena revisar el plazo mostrado y conservar la confirmación. Para las compras online realizadas ahora, los reportes coinciden en una espera que se extiende hasta principios de 2027, con finales de enero como referencia. El iPhone Duo mantiene su estreno oficial en octubre, pero acceder a una de las siguientes unidades ya exige organizarse con varios meses de margen.

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