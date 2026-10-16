FBI descubre una red de fentanilo dirigida por un estadounidense desde una prisión mexicana

Un ciudadano estadounidense que permanecía encarcelado en Ciudad Juárez habría coordinado desde prisión una red de distribución de metanfetamina y fentanilo hacia el sur de Nuevo México, de acuerdo con una investigación federal que derivó en cargos contra cinco personas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en un comunicado que Félix Anthony Salazar III, de 34 años, presuntamente organizaba transacciones de droga con colaboradores en territorio estadounidense.

La investigación fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la unidad antinarcóticos de Las Cruces y el condado de Doña Ana, así como por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

De acuerdo con los documentos judiciales citados por las autoridades, las investigaciones comenzaron a mediados de 2025 y permitieron documentar tres operaciones con un agente encubierto en distintas localidades de Nuevo México.

Los otros cuatro acusados son Yadira Lizett Cano, de 28 años; Moses Andrew Gonzales, de 36; Martha Janeth Grijalva Fierro, de 36, y Suleima Eidali Miranda, de 31.

Tres de los señalados —Cano, Gonzales y Grijalva Fierro— son residentes de El Paso, Texas.

Five people are facing federal drug trafficking charges for allegedly distributing methamphetamine and fentanyl in southern New Mexico through an operation coordinated by an American citizen incarcerated in a prison in Ciudad Juarez, Mexico.



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Tres operaciones bajo investigación

La primera transacción documentada ocurrió el 5 de septiembre de 2025 en Anthony, Nuevo México. Según la acusación, Salazar coordinó la venta de aproximadamente un kilogramo de metanfetamina por $3,800 dólares.

Cano habría trasladado la droga al punto acordado junto con una persona de 16 años, quien presuntamente entregó el paquete al agente encubierto y recibió el dinero. Los análisis de laboratorio determinaron que contenía alrededor de 973 gramos de metanfetamina pura.

Los investigadores también señalan a Cano por presuntamente involucrar de manera consciente a la persona menor de edad en la operación.

La segunda transacción se habría realizado el 17 de septiembre de ese año en Sunland Park, donde se negoció aproximadamente medio kilogramo de metanfetamina por $1,800 dólares.

Gonzales habría entregado la sustancia al agente encubierto, mientras que Grijalva Fierro presuntamente estuvo vinculada con el acuerdo mediante comunicaciones con Salazar.

Las pruebas de laboratorio confirmaron alrededor de 468 gramos de metanfetamina pura.

La tercera operación tuvo lugar el 24 de octubre de 2025 en Las Cruces. En esta ocasión, Miranda habría conducido al agente encubierto hasta una vivienda, donde presuntamente entregó paquetes de metanfetamina y pastillas de fentanilo a cambio de $2,000 dólares.

Los análisis confirmaron aproximadamente 984 gramos de metanfetamina pura y 251 gramos de fentanilo.

Salazar cruzó la frontera para entregarse

El Departamento de Justicia informó que los cinco acusados fueron detenidos y permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos.

Salazar, quien se encontraba encarcelado en Ciudad Juárez, se entregó a las autoridades estadounidenses la noche del 11 de octubre de 2026, después de cruzar la frontera desde México.

Los cargos incluyen conspiración para distribuir metanfetamina contra los cinco señalados. Cano también enfrenta acusaciones por distribución de esa droga y por presuntamente utilizar a una persona menor de edad en una operación de narcóticos.

Gonzales y Grijalva Fierro están acusados de distribución de metanfetamina, mientras que Miranda enfrenta cargos por distribución de metanfetamina y fentanilo. Salazar y Miranda también fueron acusados de conspiración para distribuir fentanilo.

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