Pinterest estrena una función para que los estudiantes dejen el celular en clase

Abrir Pinterest en plena clase ahora puede traer un recordatorio bastante oportuno. La plataforma lanzó en México una función que invita a los adolescentes a cerrar la aplicación y silenciar las notificaciones del teléfono durante el horario escolar. La herramienta, que ya se había estrenado en Estados Unidos y Canadá, busca reducir las distracciones digitales y ayudar a que los estudiantes vuelvan a concentrarse en lo que ocurre en el aula.

La propuesta consiste en introducir una pausa justo cuando el usuario entra a la plataforma. Ese pequeño momento de atención es el centro de una iniciativa que llega mientras México prepara nuevas restricciones al uso de celulares y otros dispositivos personales en las escuelas, cuya entrada en vigor está prevista para el 3 de noviembre de 2026.

Cómo funciona el nuevo aviso de Pinterest para adolescentes en México

El funcionamiento es sencillo. Cuando un adolescente abre Pinterest durante el horario escolar, aparece un mensaje dentro de la aplicación que lo anima a cerrarla y a silenciar las notificaciones de su teléfono. La intención es interrumpir esa visita y recordar que las ideas, los tableros y las búsquedas pueden esperar hasta otro momento.

Se trata de una invitación a tomar un descanso. La experiencia descrita por la compañía está centrada en mostrar el aviso y promover una decisión del estudiante. Tampoco implica que Pinterest desactive por su cuenta todas las notificaciones del dispositivo, ya que el mensaje pide al usuario que realice esa acción. Esta distinción ayuda a entender el alcance de la herramienta y lo que realmente sucede al abrir la app.

El lenguaje también forma parte del diseño. Según la información difundida por Pinterest, los adolescentes valoraron positivamente la iniciativa, aunque consideraron que los primeros mensajes sonaban demasiado parecidos a una indicación de sus padres o profesores. La empresa ajustó el tono con expresiones más casuales, como “¿ocupado siendo brillante?” y “tómate un descanso”.

La idea es que el recordatorio resulte cercano y encaje mejor con sus destinatarios. En una función que busca convencer al usuario de dejar el teléfono, la manera de decirlo tiene un papel importante dentro de la experiencia.

De Estados Unidos a México y qué se sabe de sus resultados

El despliegue mexicano forma parte de una expansión internacional. Pinterest comenzó a probar estos avisos en Estados Unidos y Canadá, una iniciativa que su director ejecutivo, Bill Ready, ya describía públicamente en abril de 2025. En ese momento, el directivo explicó que la plataforma buscaba animar a los estudiantes a cerrar la aplicación y apagar las notificaciones durante las horas de escuela.

Posteriormente, la herramienta llegó a otros mercados. De acuerdo con la información difundida sobre su expansión, actualmente está disponible en 30 países, incluido México. Durante 2026, el aviso ha alcanzado a más de 4.5 millones de adolescentes, según cifras de la compañía.

Ese dato permite dimensionar el alcance de la función, aunque conviene leerlo con cuidado. Haber mostrado el mensaje a millones de jóvenes no demuestra, por sí solo, que todos hayan dejado de utilizar el celular o mejorado su concentración. La cifra comunicada describe cuántos adolescentes recibieron el aviso, y no debe confundirse con una medición de resultados académicos.

La iniciativa también coincide con la postura pública de Ready sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas. En un artículo de opinión publicado en TIME, el ejecutivo defendió que las plataformas participen en los esfuerzos para reducir las distracciones escolares y expresó su respaldo a medidas que limiten el uso de teléfonos en las aulas estadounidenses.

Qué cambia con la regulación de celulares en las escuelas de México

La llegada del aviso ocurre en un momento clave para las comunidades escolares mexicanas. El Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre de 2026, establece nuevas reglas para el uso de dispositivos digitales personales en escuelas públicas y particulares. Su aplicación comenzará el próximo 3 de noviembre.

En educación básica, la restricción abarca toda la jornada escolar, incluido el recreo. Existen excepciones para actividades pedagógicas previamente planeadas y orientadas por docentes, emergencias y necesidades específicas relacionadas con salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión. Los estudiantes podrán llevar sus dispositivos, aunque su utilización deberá ajustarse a estas condiciones.

Para educación media superior, las limitaciones al uso no pedagógico se definirán de acuerdo con las características y necesidades de cada institución, mediante acuerdos con la comunidad educativa. Por eso, las reglas concretas pueden variar entre planteles de ese nivel.

La preocupación cuenta con un respaldo amplio entre los profesores consultados. En el ejercicio nacional citado por la SEP participaron más de medio millón de docentes y más del 81% se manifestó a favor de establecer reglas para un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos digitales.

El aviso de Pinterest se suma a ese contexto como una intervención desde la propia aplicación. Su alcance está en recordar al adolescente, justo cuando abre la plataforma, que puede guardar el teléfono y retomar la actividad escolar. Las políticas del plantel, el acompañamiento de las familias y las decisiones cotidianas de los estudiantes siguen formando parte del mismo esfuerzo para reducir las interrupciones durante la jornada.

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