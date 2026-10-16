ViX estrena “Operación Cisne Negro”: documental sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán

El próximo 27 de octubre, la plataforma de streaming ViX estrenará el documental “Operación Cisne Negro”. Según el comunicado compartido por TelevisaUnivision, este material se ha trabajado como una especie de serie documental original producida por N+ Docs.

Este proyecto narra los hechos reales detrás de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la intensa persecución que llevó a su recaptura. Este suceso es considerado como uno de los episodios “más impactantes” de la historia reciente de México.

La pregunta es: ¿Qué veremos?

La respuesta: Una carrera contra el tiempo. El 11 de julio del año 2015, “El Chapo Guzmán” se escapó del penal del Altiplano, uno de los centros penitenciarios considerados como uno de los más seguros del país azteca. Su fuga sorprendió a las autoridades y desató una búsqueda que puso a prueba a las instituciones encargadas de encontrarlo.

Esta producción consta de dos episodios de 60 minutos. En los cuales se presenta la reconstrucción de los seis meses posteriores a la fuga. El material obtenido permite ver las pistas, operativos y decisiones que terminaron cambiando el rumbo de la investigación.

Según TelevisaUnivision, en “Operación Cisne Negro” el público podrá contar con testimonios inéditos, información de inteligencia y más de 40 minutos de imágenes nunca antes vistas. El documental recupera detalles que no se habían contado públicamente y ofrece nuevas perspectivas sobre cómo se desarrolló la fuga, los obstáculos que enfrentaron las autoridades y la operación que culminó con la recaptura del narcotraficante.

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