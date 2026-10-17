Hombre de Alabama acusado de decapitaciones con motosierra será sometido a evaluación psiquiátrica de emergencia

Un hombre acusado de asesinar a dos de sus familiares con una motosierra recibió tratamiento médico de urgencia el viernes.

Según consta en los registros judiciales, Thomas Steele, de 47 años, deberá ser trasladado de inmediato y con carácter de urgencia al Departamento de Salud Mental de Alabama para una evaluación hospitalaria que determine si es competente para ser juzgado.

El juez Wesley Pipes emitió la orden tras determinar que la evaluación ambulatoria, inicialmente ordenada el 13 de octubre, no sería suficiente para determinar la salud mental de Steele, dado que esta se había deteriorado desde entonces.

La evaluación se realizará a más tardar el 20 de octubre.

Steele enfrenta cargos de asesinato capital por la muerte de su abuela, Dora Boone, de 85 años, y su tía, Christy Deloach, de 65 años.

Según los registros judiciales, Steele presuntamente decapitó a las dos mujeres con una motosierra en su domicilio, ubicado en el 2402 de Carolina Court en Mobile.

Durante su comparecencia inicial ante el tribunal, Steele fue expulsado de la sala tras gritar “mátenlo” cuando se le preguntó si podía contar con un defensor público.

Steele se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel metropolitana del condado de Mobile, pero se desconoce si ya ha sido trasladado a un centro de salud mental.

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