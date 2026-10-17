Kaylub Giamanco, el padre de dos estudiantes que abatió al atacante de la escuela en Oregon y es considerado un héroe

Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos niñas que estudian en la escuela primaria Silver Rail, se convirtió en una de las figuras centrales tras el tiroteo registrado el jueves 15 de octubre en Bend, Oregón, Estados Unidos.

El hombre escuchó los disparos mientras regresaba a casa durante su descanso para almorzar y decidió intervenir al ver que un adolescente armado ingresaba al plantel.

De acuerdo con los reportes de medios locales, Giamanco siguió al atacante hasta el interior de la escuela y le disparó, causándole la muerte. Su intervención ocurrió mientras una profesora también intentaba detener al agresor, en medio de una situación que ya había dejado víctimas mortales.

El ataque cobró la vida de tres niños de 5, 8 y 11 años, así como de una maestra de 25 años. Además, un menor de 7 años y otra profesora resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales.

¿Quién es Kaylub Giamanco?

Giamanco es residente de toda la vida de Bend, trabaja como carpintero y es padre de dos niñas inscritas en la escuela Silver Rail, el mismo centro educativo donde ocurrió la tragedia.

? JUST NOW: President Trump HEAPS PRAISE on Oregon elementary school shooting HERO Kaylub Giamanco, a good father with a gun who killed the suspect in mere moments



"There was a GREAT HERO. As bad as it was, we had a great hero who TOOK CARE OF BUSINESS. Thank GOD we had? pic.twitter.com/qzEO2hjMIE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 16, 2026

No se encontraba en el plantel para recoger a sus hijas cuando comenzó el tiroteo, como señalaron algunas versiones. En realidad, regresaba a casa durante su pausa laboral cuando escuchó las detonaciones.

Al percatarse de lo que ocurría, decidió seguir al atacante armado. Su intervención terminó con la amenaza inmediata que representaba el adolescente, aunque no pudo evitar que varias personas perdieran la vida.

Así enfrentó al atacante

El sospechoso fue identificado como Griffin J. John II, un adolescente de 16 años y exalumno de la escuela. Según los reportes de las autoridades, el joven disparó contra las puertas cerradas del edificio para ingresar y se dirigió a un salón de educación especial.

Antes de entrar al plantel, el adolescente también había disparado contra el vehículo de otro conductor, quien logró alejarse y llamar al servicio de emergencias 911.

Dentro de la escuela, una maestra intentó detener al agresor: le lanzó su teléfono celular y se enfrentó físicamente con él para tratar de quitarle el arma. En ese momento, Giamanco intervino y disparó varias veces contra el adolescente, quien murió en el lugar.

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, destacó la actuación de quienes intentaron frenar el ataque y calificó la intervención del padre de familia como un acto de heroísmo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del tiroteo y los motivos que llevaron al adolescente a cometerlo.

Su familia pide privacidad

Tras conocerse su identidad, la familia de Giamanco emitió un comunicado en el que agradeció las muestras de apoyo de la comunidad, así como la labor de los socorristas y del personal escolar.

Sus familiares señalaron que no busca reconocimiento público. Según testimonios recogidos por Univision, el hombre se encuentra profundamente afectado por lo sucedido y carga con la sensación de no haber podido salvar a más personas.

Su hermano, Kyle Giamanco, también explicó que la experiencia ha tenido un fuerte impacto emocional en él. Por ahora, Kaylub no ha ofrecido declaraciones públicas para relatar directamente cómo vivió el enfrentamiento.

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