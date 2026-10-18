Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, se encamina como aspirante demócrata a la presidencia

De manera sorpresiva, el demócrata Josh Shapiro —quien se encuentra en busca de reelegirse como gobernador de Pensilvania— sorprendió al darse a conocer que está creando un nuevo comité de acción política (PAC), lo cual es considerado por diversos analistas políticos como un primer paso hacia su búsqueda de la candidatura presidencial de su partido en 2028.

El político de 53 años quien llegó a ser considerado entre las opciones a compañero de fórmula de la ex vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones pasadas, pretende caminar en solitario y enfrentarse a otros pesos completos de su partido como Gavin Newsom, Pete Buttigieg y la propia Harris.

Sin embargo, la ruta es demasiado compleja y lo primero que demanda es una buena cantidad de dinero para sostener una campaña enfocada en ganar las primarias.

Consciente de ello, Shapiro se fijó la meta de lanzar el comité denominado New Path PAC, cuyo objetivo es detectar candidatos que se opongan a la administración Trump a partir de argumentos sólidos y convincentes para conectar con los ciudadanos.

Play along with our third installment of “Guess That PA County” ? fall edition. ?? pic.twitter.com/YyTxwlHPXc — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) October 17, 2026

A partir de ello, el segundo paso consiste en obtener recursos suficientes para impulsar sus campañas, esto de acuerdo con el sitio web del PAC.

“El comité de acción política New Path PAC ayudará al gobernador Josh Shapiro a construir un movimiento para que los ciudadanos se levanten, exijan más y elijan candidatos que pongan freno al caos, la crueldad y la corrupción de Donald Trump y J.D. Vance”, indica el texto de bienvenida del mencionado sitio.

Aunque los resultados de encuestas como Quinnipiac o el concentrado de datos de Decision Desk HQ coinciden en señalar que Shapiro logrará relegirse por cuatro años más, el político judío parece estar mirando más hacia la Casa Blanca.

Mientras que la compañía con sede en Hamden, Connecticut, lo coloca con hasta 26 puntos de ventaja sobre su oponente republicana, Stacy Garrity, tesorera del estado de Pensilvania; la empresa cuya matriz está en Washington D.C., le otorga 95% de probabilidades de obtener un triunfo en la boleta electoral del 3 de noviembre.

Con un panorama tan favorecedor y luego de que, a principios de este mes, obtuvo 62% de aprobación ciudadana hacia su desempeño como gobernador, Josh Shapiro contará con el tiempo y dinero necesario para elaborar una buena estrategia sobre cuándo será el momento más adecuado para hipotéticamente hacer de dominio público su aspiración de contender por presidencial candidatura demócrata.

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