Miley Cyrus, J Balvin y Ellie Goulding: así suena la banda sonora de “Nobody Wants This 3”

Netflix reveló la lista completa de canciones que acompañarán la tercera temporada de “Nobody Wants This”, la exitosa comedia romántica protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody.

El álbum musical se estrenará el 23 de octubre, apenas un día después del debut mundial de los nuevos episodios en la plataforma.

La compilación, compuesta por 16 temas, incluye grabaciones totalmente nuevas e inéditas creadas específicamente para la serie, además de la banda sonora original de Duncan Blickenstaff.

Las canciones de la temporada

Entre las artistas destacadas figura Miley Cyrus, quien aporta dos temas: “Blood on the Sand” y “You (Demo)”. La lista completa es la siguiente:

Elle Coves – “ILOVEYOU”

Metric – “Romanticize the Dive”

Miley Cyrus – “Blood on the Sand”

Lola Young & Bailey Zimmerman – “My Kinda Love”

Maisie Peters – “Hands on Me”

J Balvin – “Click Click Flash”

Noga Erez – “Flights”

Mimi Webb – “Obsession”

Bella Kay – “In the House Tonight”

Ravyn Lenae – “Love Sick”

Alyssa Grace – “Getting Over You”

Cameron Whitcomb – “Set Me Free”

Jessie Murph – “Beautiful”

Megan Moroney – “Tell Me When”

Miley Cyrus – “You (Demo)”

Ellie Goulding – “Pray For Me”

Duncan Blickenstaff – “Nobody Wants This – Season 3 (Original Series Soundtrack)”

¿De qué trata la serie?

“Nobody Wants This” sigue la historia de Joanne (Kristen Bell), quien se enamora de Noah (Adam Brody), un rabino. Al final de la primera temporada, Joanne se da cuenta de que no está lista para convertirse al judaísmo para estar con Noah y trata de terminar con él para que este pueda aspirar al puesto de rabino principal, pero él lo impide y la pareja permanece unida.

La segunda temporada giró en torno a una gran incógnita: ¿Joanne se convertiría alguna vez al judaísmo? Aunque vuelven a romper al final de la temporada, todo cambia cuando Joanne insinúa que finalmente podría estar lista para dar ese paso. Al reparto se suman Timothy Simons, Jackie Tohn y Justine Lupe.

Sinopsis de la tercera temporada

De acuerdo a la información transmitida por Netflix, la tercera entrega se centrará en la sensación de “primera vez”, otra vez. Después de reafirmar su compromiso al final de la temporada pasada, Joanne (Bell) y Noah (Brody) se mudan a una casa —y a una relación— que por fin se siente sólida, disfrutando de cada emocionante “primera vez” que conlleva construir su vida juntos.

Mientras tanto, Sasha (Simons) y Esther (Tohn) vuelven a sumergirse en el mundo de las citas, con toda la incomodidad —y la emoción inesperada— de conocer a alguien nuevo. Por su parte, Morgan (Lupe) lleva su carrera al siguiente nivel, camino a convertirse en una (casi) sensación mediática, mientras ella y Sasha dan vueltas alrededor de algo que ninguno de los dos ha podido admitir.

Los nuevos episodios llegarán a Netflix el 22 de octubre, con la banda sonora disponible al día siguiente.

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