Netflix anuncia el despido de casi 1,000 empleados, el mayor recorte desde 2022

En medio de una fuerte batalla por mantener a sus espectadores, recientemente la famosa plataforma de streaming por suscripción, Netflix, anunció el despido de al menos 1,000 empleados para los próximos meses.

De acuerdo con detalles de un memorando a los empleados, el recorte abarca el 6% de su plantilla, siendo uno de los mayores despidos que la empresa ha tenido desde el 2022.

En el comunicado, la empresa que comenzó ofreciendo servicio de alquiler de DVD a través del correo postal en 1998 para luego en 2007 transformarse en plataforma de streaming destacó que “nuestro negocio es sólido y está en crecimiento, y seguimos encaminados a cumplir con nuestras previsiones para todo el año”, dijo.

Según los ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos, la mayor parte de los recortes se llevarán a cabo en las áreas de recursos humanos, producto, tecnología y legal. “Nuestra misión de entretener al mundo es ambiciosa, y para cumplirla necesitamos ser disciplinados en cuanto a dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, señalaron.

Por su parte, Ross Benes, analista sénior de eMarketer, comentó que Netflix no ha podido encontrar otra fuente importante de ingresos, por lo que de seguir con su negocio de suscripción podría llegar a su fin. “Dado que se están acercando a un límite en ese aspecto, necesitarán otra fuente de ingresos para diversificarse, y ahí es donde ha habido más dificultades”, dijo.

El comentario de Benes corresponde a una serie de acciones y estrategias a las que la plataforma ha optado, como por ejemplo su intento fallido de adquirir los activos de streaming y estudios de Warner Bros Discovery, además de querer expandirse en servicios de publicidad, programación y videojuegos, teniendo como fuertes competidores a YouTube o TikTok, que siguen atrayendo a los espectadores con contenido gratuito.

En su última ronda de despidos, Netflix habría recortado 450 puestos de trabajo, tras perder una gran cantidad de suscriptores. Finalmente, pese a que sus acciones han caído un 25% en lo que va de año, para el cierre de las operaciones de este miércoles subieron un 0.7%.

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