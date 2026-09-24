Disney anunció aumento de precios en sus planes de suscripción de Disney+ y Hulu

Esta semana, a través de un comunicado dirigido a sus suscriptores, The Walt Disney Company anunció el aumento de los precios de algunos de sus planes y paquetes combinados en las diferentes plataformas de streaming, incluidas Disney+ y Hulu.

El motivo detrás de este ajuste de precios responde a la necesidad de seguir aumentando sus ingresos, mejorar sus márgenes de ganancias y recuperar las inversiones en contenidos para estas plataformas.

Durante la presentación de resultados de la compañía en agosto del año pasado, Disney anunció que, con el propósito de seguir creando una “experiencia de ampliación unificada”, los suscriptores de Disney+ y Hulu ahora podrían vincular sus perfiles e historial de visualización.

¿Cuáles son los nuevos precios?

Según detalles del comunicado, los ajustes de precios entrarán de inmediato en vigor; sin embargo, los suscriptores comenzarán a pagarlos en su siguiente ciclo de facturación.

Paquetes y planes de Disney+, Hulu:

El paquete Disney+, Hulu con anuncios se mantiene en 12.99 $ por mes.

El paquete premium de Disney+ y Hulu sin anuncios aumentará $2 dólares, de $19.99 a $21.99 dólares al mes.

Los planes independientes de Disney+ y Hulu con anuncios aumentarán 50 centavos, de $11.99 dólares a $12.49 dólares al mes.

Los planes independientes de Disney+ y Hulu Premium sin anuncios aumentarán en $2.50, de $18.99 a $21.49 por mes.

Paquetes y planes de Disney+, Hulu y ESPN:

El paquete Disney+, Hulu y ESPN Select con anuncios aumentará en $2, de $19.99 a $21.99 al mes.

El paquete premium Disney+, Hulu y ESPN Select sin anuncios aumentará $3, de $29,99 a $32,99 dólares al mes.

El paquete ilimitado de Disney+, Hulu y ESPN con anuncios se mantiene en $35.99 por mes.

El paquete premium de Disney+, Hulu y ESPN Unlimited sin anuncios se mantiene en $44.99 al mes.

¿Cuántas veces Disney ha subido los precios de planes?

Con este reciente aumento, las tarifas de Disney para sus plataformas de streaming en Estados Unidos han subido cuatro veces en cuatro años desde octubre del 2023, cuando el plan sin anuncios de Disney+ costaba tan solo $10.99 dólares al mes; no obstante, la compañía mantiene bajos los precios de sus paquetes con el propósito de que continúen siendo asequibles para sus usuarios.

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