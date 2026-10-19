Más allá del boleto: el dinero que mueve la música latina fuera del escenario

Hoteles, restaurantes y tiendas participan del gasto que acompaña a los grandes espectáculos. Bad Bunny y Shakira ofrecen dos ejemplos de cómo la convocatoria musical puede extenderse a la economía local.

El boleto es apenas una parte del presupuesto. Para quienes viajan a ver a su artista favorito, la cuenta puede incluir alojamiento, comidas, transporte y ropa. Ese recorrido del dinero permite mirar el negocio de la música latina desde otro lugar: los comercios que reciben a los seguidores antes y después del espectáculo.

La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico durante el verano de 2025 dejó registros concretos de ese movimiento. Un análisis de Visa Consulting & Analytics detectó que el gasto procesado por su red en San Juan creció casi un 20% durante los diez fines de semana estudiados, frente al mismo período de 2024. Cerca del Coliseo, dentro de un radio de dos kilómetros, el gasto de visitantes internacionales aumentó más de un 15% en los días de concierto.

Puerto Rico, territorio estadounidense, ofrece un caso particular: una serie de presentaciones concentradas en un mismo destino. Sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a una noche de gira en Miami, Nueva York o Los Ángeles. Pero permiten observar qué sucede cuando miles de personas organizan un viaje alrededor de la música.

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El gasto llega al alojamiento, la comida y la ropa

Los datos de Visa registraron un crecimiento del 75% en el segmento de alimentos y de más del 30% en compras de ropa durante las fechas analizadas. La comparación abarcó del 11 de julio al 14 de septiembre de 2025.

Son transacciones de una red de pagos, no un registro de toda la economía. Tampoco prueban que cada dólar adicional se deba al artista. Visa, además, fue patrocinador oficial de la residencia. Esas condiciones deben acompañar la lectura de sus resultados.

El interés para un negocio local está en identificar qué parte de ese público puede convertirse en cliente. Un restaurante necesita conocer los horarios de llegada y salida; un alojamiento, cuántas noches permanece el visitante; una tienda, qué busca comprar. La cercanía al recinto puede ayudar, pero no garantiza ventas ni rentabilidad.

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Shakira y el viaje que empieza con una entrada

En Estados Unidos continental, la gira de Shakira también mostró señales de demanda turística. En abril de 2025, antes de sus conciertos, Airbnb informó aumentos superiores al 200% en las búsquedas de alojamiento para las fechas de los espectáculos en varias ciudades. Charlotte, Arlington y Detroit figuraban entre las de mayor crecimiento, según el comunicado recogido por EFE. Las búsquedas expresan interés: no equivalen a reservas ni a ingresos efectivamente recibidos.

Para el viajero, elegir un concierto en otra ciudad abre decisiones que exceden la entrada: dónde dormir, cómo llegar al estadio y qué hacer durante el resto de la estadía. Para el destino, plantea la posibilidad de que una visita de unas horas se convierta en un viaje de varios días.

Discover Puerto Rico llevó precisamente esa relación entre cultura, turismo y pequeños negocios a un foro de la Reserva Federal de Nueva York en noviembre de 2025. La organización destacó la integración de pequeñas y medianas empresas y la necesidad de acceso a capital para aprovechar las oportunidades generadas por la residencia.

Ahí aparece una pregunta menos visible que la recaudación de taquilla: cuánto de ese gasto queda en los negocios locales. Para responderla hacen falta cuentas de comerciantes, costos adicionales y ventas comprobables. Un estadio lleno muestra la convocatoria del artista; saber qué ocurrió en el restaurante, la tienda o el alojamiento exige mirar sus números.

Mucho más que el boleto

Para el público, esa economía también se siente en el bolsillo. Una entrada en otra ciudad puede ser apenas el primer gasto de un fin de semana que incluye hotel, comidas y traslados. Antes de elegir dónde ver a un artista, conviene comparar el costo completo de la escapada: el boleto más barato puede perder su ventaja si obliga a pagar dos noches de alojamiento o un viaje largo al terminar el show. La ciudad elegida puede cambiar tanto el presupuesto como la ubicación del asiento.

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