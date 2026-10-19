Dónde estarán tus artistas favoritos en 2027: los conciertos que debes tener en la mira

Don Omar, Yuridia, Cristian Castro y Banda MS ya tienen fechas anunciadas en Estados Unidos. Estas son algunas citas para empezar a organizar una salida o una escapada musical.

Si el próximo viaje tiene que coincidir con un concierto, ya hay fechas de 2027 para revisar. El calendario anunciado incluye reguetón, baladas y música mexicana, con presentaciones en California, Texas, Florida y el área de Nueva York.

No hace falta esperar a que se complete toda la temporada para explorar opciones. Pero sí conviene comprobar el año, el recinto y la fecha exacta: algunas giras atraviesan dos calendarios y otras incluyen conciertos reprogramados.

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Don Omar: del sur de California a Nueva York y Florida

The Last King World Tour continuará por Estados Unidos en 2027. Entre las fechas publicadas figuran el 12 de febrero en Intuit Dome, en Inglewood, el 28 de febrero en UBS Arena, en Elmont, Nueva York, y el 3 de marzo en Prudential Center, en Newark. El recorrido también incluye Texas: 6 de marzo en Fort Worth y 7 de marzo en Austin.

Para quienes prefieren combinar música y unos días en Florida, el Kaseya Center confirma una presentación en Miami el 12 de marzo de 2027. Es una fecha adicional a la función anunciada para octubre de 2026, por lo que hay que prestar atención al seleccionar el boleto.

Yuridia: dos noches en el área de Los Ángeles

Yuridia llevará Cartas Sobre la Mesa Tour 2027 al YouTube Theater de Inglewood el 20 y 21 de febrero. Las dos funciones aparecen en el calendario de venta de Ticketmaster. Para el público del sur de California, ofrecen la posibilidad de elegir entre sábado y domingo.

El itinerario anunciado también contempla Seattle, Las Vegas, Houston y San Diego, entre otras ciudades. La ruta completa permite buscar una alternativa cercana antes de sumar vuelos y alojamiento al presupuesto.

Cristian Castro: baladas en California, Texas y Florida

Cristian Castro tiene anunciadas presentaciones de Nada Solo Éxitos Tour 2027, entre ellas el 12 de febrero en Honda Center, en Anaheim. En Texas, el H-E-B Center de Cedar Park, en el área de Austin, confirma una función para el 28 de febrero.

En Florida aparecen dos noches consecutivas: 12 de marzo en Addition Financial Arena, en Orlando, y 13 de marzo en James L. Knight Center, en Miami. Son opciones para comparar según la distancia, el alojamiento y las localidades disponibles.

Yuri y Lucero compartirán escenario en Los Ángeles

Para quienes buscan una salida con dos voces del pop mexicano, Yuri y Lucero tienen una presentación anunciada el 17 de abril de 2027 en Crypto.com Arena, en Los Ángeles. La función figura a las 8 de la noche en Ticketmaster.

Banda MS: una fecha para el área de Nueva York

Banda MS llegará al Prudential Center de Newark el 25 de junio de 2027. Aquí hay un detalle relevante para quienes ya tenían entradas: el recinto identifica el espectáculo como la reprogramación del concierto previsto para el 22 de agosto de 2026.

Antes de reservar una escapada, abre el enlace de compra desde la web del artista o del recinto y revisa el evento completo. En el caso de Banda MS, por ejemplo, el título de venta todavía incluye “Tour 2026”, aunque la función está fechada en junio de 2027. El nombre de la gira y el año del concierto no siempre coinciden.

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