Don Omar regresa a los escenarios con The Last King World Tour: “Quiero que todo el mundo goce”

Don Omar está de regreso en los escenarios con “The Last King World Tour”, una gira que arrancó este 25 de septiembre en Reading, Pennsylvania y representa una nueva etapa en su carrera, permitiéndole involucrarse de manera más profunda en la creación de sus espectáculos.

Durante un live realizado simultáneamente en YouTube, Instagram y TikTok, el cantante puertorriqueño decidió acercarse a sus fanáticos para compartir detalles de esta nueva aventura, hablar sobre el proceso creativo y sincerarse sobre su experiencia como uno de los pioneros del género urbano.

Más allá de volver como intérprete, Don Omar explicó que ahora participa directamente en distintos aspectos de la producción de sus shows, desde la venta de boletos y la logística hasta las tarimas, luces, sonido y vestuario. Para él, esta participación ha cambiado por completo la manera en que vive sus presentaciones.

Don Omar regresa a los escenarios más real que nunca. Crédito: YouTube/ Don Omar | Cortesía

“Yo era Don Omar solo cuando me daban el micrófono, y ahora soy Don Omar desde antes del micrófono”, explicó. “Ahora quiero que todo el mundo esté satisfecho desde que cruza la puerta, quiero que todo el mundo sienta esa buena vibra, esa buena intención de todos nosotros poniendo este show para los fanáticos”.

Un viaje por la historia de Don Omar

Uno de los elementos centrales de “The Last King World Tour” es el recorrido por diferentes momentos de su trayectoria musical. El cantante busca llevar a sus seguidores por distintas etapas de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta proyectos como “King of Kings” e “iDon”.

Precisamente, iDon tiene un espacio especial dentro del espectáculo, debido a la historia que Don Omar comenzó a desarrollar hace años y que ahora retoma a través de The Last King. “iDon era un libro que yo escribí de ciencia ficción y ese libro todavía me queda la intención de seguir buscando qué no dije”, contó.

La propuesta también destaca por su producción visual. El cantante adelantó que la tarima, el diseño de luces y la interacción entre ambos elementos son parte fundamental de un espectáculo pensado para transportar al público a través del tiempo.

Pero la energía característica de sus conciertos permanece. Y es que Don Omar explicó que disfruta arrancar y terminar sus presentaciones con una intensidad alta, aunque en esta ocasión también decidió incluir canciones más lentas para ofrecer diferentes momentos a sus seguidores.

“Me gusta comenzar el show con alta energía, me gusta terminar el show con alta energía”, afirmó.

Al mismo tiempo, canciones como “Vuelve” y “Ayer la vi llorar” forman parte de esos momentos especiales que planea compartir con el público en determinadas ciudades: “Voy a ir regalándoles a cada una de las ciudades en específico, esos temas a la gente que quieren escuchar y que quieren estar con nosotros”, adelantó.

Dos décadas después, Don Omar se siente más pleno que nunca

La nueva gira también llega en un momento significativo para el artista, quien durante la transmisión recordó que se cumplen 20 años desde que comenzó aquella aventura de producir sus propios espectáculos con King of Kings en Estados Unidos.

Dos décadas de experiencia le han permitido conocer no solo el escenario, sino también el funcionamiento de la industria detrás de él. Por eso, uno de los principales consejos que actualmente comparte con los artistas que comienzan es aprender a entender el negocio y construir una relación cercana con su público.

“Hoy como artista me atrevo a decir que el mayor de los consejos es que aprendas el negocio”, expresó.

Don Omar considera que las plataformas digitales pueden ser una herramienta para crear comunidades reales alrededor de la música y no únicamente para acumular seguidores. “Si tu enfoque está dirigido en atender a tu comunidad, tu comunidad te va a atender a ti”, añadió.

Con The Last King World Tour, el cantante lleva esa filosofía también al escenario. Después de más de 20 años de trayectoria, su regreso no se limita a interpretar sus canciones, sino que busca ofrecer una experiencia en la que cada detalle esté pensado para sus seguidores.

Y su encuentro virtual con los fanáticos dejó clara esa intención: estar más cerca de su comunidad y disfrutar junto a ella esta nueva etapa de su carrera.

En esta primera etapa de “The Last King World Tour”, el boricua visitará ciudades como: Boston, Dallas, Houston, San Antonio, Chicago, Brooklyn, Las Vegas, Salt Lake City, San José, Los Angeles y Phoenix, por mencionar algunos. Sin embargo, adelantó que el año 2027 será cuando lleve su show a varias partes de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia y otros países por confirmar.

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